Rubiales es va comprar un Porsche a República Dominicana una setmana abans de la batuda a la RFEF

Luis Rubiales no aconsegueix treure's de sobre la Guàrdia Civil ni al paradís. Segons els documents a què ha tingut accés El Periódico d'Espanya, la Unitat Central Operativa (UCO) del Cos va aconseguir que s'autoritzés una batuda al xalet que compartia a Punta Cana amb Nene, el seu soci, amic de tota la vida i també imputat a la causa. Entre el que s'hi van trobar, explica l'informe de les autoritats de la República Dominicana, hi ha rebuts que proven que Rubiales va comprar un Porsche Macan fa tot just un mes.

L'entrada, segons ha pogut saber El Periódico, es va produir l'1 d'abril passat, deu dies després de les detencions i registres que va dur a terme la Guàrdia Civil en diferents punts d'Espanya i que van afectar tant particulars com empreses, la Real Federació Espanyola de Futbol o a la Junta d'Andalusia.

Dos dies després de rebre la visita de la Benemèrita a Punta Cana, Rubiales ha dit en una entrevista a LaSexta que no tenia "ni la possibilitat de pagar una Coca-Cola", i, a més, ha manifestat que per moure's per l'illa tenia "un tot terreny de vuit anys" al qual no podia posar gasolina des que li havien bloquejat els comptes "fa un dia".

Amb aquesta frase del "tot terreny de vuit anys", Rubiales podria referir-se al Porsche Macan S blanc del 2016 que era de la seva propietat des de feia unes setmanes i del que es té constància d'un primer pagament per transferència bancària el 8 de març d'aquest any. Els rebuts confiscats donen fe d'un primer enviament per 35.925 dòlars (uns 33.450 euros), i un segon per 882 dòlars nord-americans més.

En total, les factures parlen de més de 34.000 euros pel vehicle i 1.500 euros més d'assegurança transferits directament des d'un compte que té l'expresident en aquest país. Curiosament, Rubiales va assegurar el vehicle un dia abans que l'operatiu secret que estaven desenvolupant en aquests moments la Guàrdia Civil i la jutge cristal·litzés a la batuda del 20 de març que va destapar l'existència d'aquesta nova via d'investigació.

Una batuda a escala internacional

La cooperació de les autoritats de República Dominicana amb la Guàrdia Civil es va produir, per tant, gràcies a la comissió rogatòria emesa per Delia Rodrigo, la jutgessa que instrueix el cas contra l'expresident de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) i els seus suposats col·laboradors per presumptes delictes de corrupció en els negocis, administració deslleial i blanqueig de capitals.

A més del material físic requisat, entre el qual hi ha documents i dispositius electrònics, la magistrada del Jutjat d'Instrucció número 4 de Majadahonda, Madrid, també va demanar el bloqueig de qualsevol compte bancari que poguessin tenir a la República Dominicana els quatre assenyalats per la Guàrdia Civil com a presumptes protagonistes de la trama al Carib: Luis Rubiales, Nene, Purificación Rufino (esposa d'aquest últim) i Israel Daurat, que haurien utilitzat per titularitzar societats allà i portar diners en efectiu.

A la vila on va entrar la Guàrdia Civil hi havia, a més de Francisco Javier Martín Alcaide, àlies Nene, i Luis Rubiales, un empresari granadí a qui van interrogar en qualitat de testimoni les autoritats espanyoles quan va tornar al país. La seva idea, emmarcada en aquests plans que va admetre el mateix expresident de la RFEF, era trobar possibilitats de negoci a la República Dominicana amb la dupla d'amics.

Un USB amb el logotip de Gruconsa

A més de les factures del Porsche i del Chevrolet Tahoe propietat de Nene, l'informe de la Procuradoria Especialitzada Antirentat d'Actius i Finançament del Terrorisme de la República Dominicana a què ha tingut accés El Periódico d'Espanya també inclou la confiscació de tres telèfons mòbil de Rubiales, dos de l'empresari i dos més de Nene, així com un Rolex sense serial i fins i tot un USB amb el logotip de Gruconsa, la constructora afavorida presumptament per la trama. A més, també haurien trobat un document de set pàgines identificat pels agents dominicans com a "referent a com preparar-ne una entre quartada" —expressió que podria referir-se a "coartada" o "entrevista"—.

La hipòtesi que sosté la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil és que la ruta dels diners que portava els fons de la RFEF fins a la República Dominicana passava, precisament, per Gruconsa. Els projectes conjunts mentre Rubiales va ser president haurien tingut múltiples destinacions (Xina, Índia, Aràbia Saudita...), però no tots van arribar a materialitzar-se.

Tot i això, hi ha constància de més de 3,8 milions d'euros que van ser adjudicats a l'empresa i que un altre mig milió va sortir dels comptes d'aquesta per anar a parar a una societat que presumptament Nene compartiria a l'ombra amb el mateix Rubiales.