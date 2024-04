El 'decapitador' d'Oviedo, després de reconèixer els fets davant la jutgessa: "Havia d'haver-ho fet abans, vaig tallar en sec"

"Havia d'haver-ho fet fa temps, vaig tallar en sec". Són les crues paraules pronunciades aquest dijous per Pablo Muñiz, l'autor del crim del Picón. Ho va fer ahir al migdia, tot just uns minuts després de ser visitat per una comitiva judicial davant la qual va admetre haver decapitat el seu pare dilluns a la nit. Va prestar testimoni des del llit, lligat de mans i peus, i davant la vigilància de quatre agents de la Guàrdia Civil, que acompanyaven la jutgessa, el fiscal i un forense. El ministeri públic va sol·licitar el seu ingrés a la presó provisional davant el risc de reiteració delictiva. Seguidament, la jutgessa va emetre una interlocutòria ordenant l'ingrés a la presó de l'autor confés del crim, el qual serà traslladat a la presó quan rebi l'alta hospitalària. Fonts properes al cas apunten que tampoc va mostrar penediment davant de la magistrada i fins i tot va afirmar que la víctima no era un bon pare.

Muñiz, que finalment va ser interrogat després de tres dies d'ingrés, no va posar objeccions a la versió en què va decapitar el seu pare després de ferir-lo amb arma blanca i perseguir-lo abans d'acabar colpejant el seu cap entre els cotxes en una rotonda de Soto de Ribera. Fins ahir, el detingut s'havia mostrat en un gran estat d'agitació i fora de si. Dimecres, sense anar més lluny, va amenaçar de mort els agents de la Guàrdia Civil que el custodiaven i cridant "¡Viva España!".

La medicació subministrada pels metges va fer efecte. L'home, ja estabilitzat, va poder ser visitat per les autoritats judicials al voltant del migdia, esgotant les 72 hores de límit legal establert per passar a disposició judicial o quedar en llibertat. No va tenir objeccions a reconèixer l'autoria dels fets que se li imputen. Entre els mateixos figura, a més del truculent assassinat del seu pare, tallant-li el cap d'una destralada a la boca, els minuts que va passar a la glorieta de Soto de Ribera llançant el cap del seu progenitor als cotxes, jugant amb ell com si fos una pilota de futbol i atacant alguns cotxes amb la destral.

En principi, a falta que es puguin modificar posteriorment les acusacions, a Pablo Muñiz se li imputa un delicte d'assassinat per la mort del seu pare, dos d'intent d'homicidi per llançar la destral contra el conductor d'un cotxe i per intentar entrar en un altre vehicle, i diferents delictes de lesions i maltractament.

Gairebé al mateix temps que la magistrada emetia la interlocutòria ordenant l'enviament a la presó, Muñiz feia comentaris als seus vigilants i cuidadors relatius al que va passar tres dies abans a Ribera de Arriba. "Mira el que em va fer un company teu", va dir assenyalant una ferida al cap patida durant el complicat operatiu amb què la Guàrdia Civil va aconseguir reduir-lo quan atacava els cotxes a Soto de Ribera.

L'home, de 46 anys, va dir que només tenia records dels moments en què va colpejar el cap del seu pare, va llançar-lo als cotxes i va acovardir molts conductors amb la seva destral. Tot i això, les seves frases més sorprenents van ser en les quals va mostrar una absència total de penediment malgrat semblar estabilitzat del seu atac psicòtic. Després d'assegurar que "ho havia d'haver fet molt abans", va resumir la seva manera de procedir en quatre paraules: "vaig tallar en sec", encara que després d'un petit silenci va esclafir a riure i va apuntar que amb aquesta frase només volia posar una mica d'"humor negre a l'assumpte".

Les converses s'escoltaven fins i tot des del passadís de la planta d'Hospitalització, on Muñiz estava ingressat. Des del seu llit va dir que la gent "s'assabentaria de tot", perquè entre els seus plans de futur hi ha la idea d'"escriure un llibre" per relatar tot el que ha passat a El Picón i la glorieta de Soto de Ribera aquesta setmana. Igualment, va fer broma amb la possibilitat de fer-se sicari com una possible sortida laboral per al futur.

El detingut va declarar en una habitació d'una planta diferent de la de Psiquiatria, tot i estar tractat per psiquiatres. Al llarg del dia va ser traslladat al mòdul de detencions de l'HUCA, en espera de rebre l'alta. Tot i que al principi es preveia el seu ingrés a la presó d'Astúries, fonts pròximes al cas apunta que li estan buscant acomodament en altres presons espanyoles que tenen cel·les adaptades per a pacients amb trastorns psiquiàtrics. Es valoren almenys dues opcions més.

La d'ahir va ser la jornada més tranquil·la dels últims tres dies a la planta hospitalària on el detingut va arribar des del servei d'urgències. A primera hora el van netejar i al migdia li van donar per menjar un puré directament a la boca, sempre en presència d'almenys dos guàrdies civils. "Ara estic bé, però oi que no us canvieu per mi", va dir en algun moment del matí.

Abans de saber-se el pronunciament judicial, la Guàrdia Civil prosseguia amb les seves indagacions. Ahir mateix, un cotxe de la benemèrita estava aparcat a la porta de les instal·lacions de la indústria on Muñiz fingia treballar des de fa més de quinze anys. Els investigadors no descarten que la disputa entre pare i fill s'iniciés en el moment en què el progenitor va descobrir la falsa vida portada durant almenys els tres darrers lustres.

Més enllà de les diligències prèvies, les indagacions continuen per intentar resoldre alguns aspectes de la vida del detingut que poguessin donar llum sobre el mòbil del crim. Concretament, la Guàrdia Civil intenta esbrinar si treballava en algun lloc o, si no, si disposava d'alguna prestació o ajuda social que li permetia subsistir econòmicament mentre vivia entre la casa paterna del Picón i l'habitatge matern de la localitat de la Borbolla.