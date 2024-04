Rosa Peral estudia demanar la revisió de la seva condemna

"És un punt d’inflexió". Nuria González, advocada de Rosa Peral, qualificava així la decisió de l’altre condemnat pel crim de la Guàrdia Urbana, Albert López, d’admetre la seva participació en els fets de la sentència de l’Audiència de Barcelona que els condemnava a més de 20 anys de presó per l’assassinat de Pedro Rodríguez. La lletrada espera saber "exactament en què consisteix la confessió" de López per sol·licitar la revisió de la condemna de Peral, a la qual van imposar 25 anys de presó.

Un cop coneguda la nova versió de López, la lletrada podria demanar al Tribunal Suprem una revisió extraordinària de la condemna contra Peral, ja que és un cas jutjat i declarat ferm després de diverses apel·lacions per part dels condemnats, l’última d’aquest mateix tribunal. Durant el judici, Peral va apuntar López com a autor del crim, mentre que aquest ho va negar i va incriminar Peral.

La sentència de l’Audiència de Barcelona deixa en l’aire si va ser Peral o el seu amant, López, o tots dos, els autors materials de l’assassinat. Tampoc detalla com es va produir el crim, perquè el cos de la víctima es va trobar calcinat al maleter del seu vehicle, ni quin objecto o arma es va utilitzar, al no trobar-se. L’advocada de López va destacar ahir que la declaració de l’Albert en el judici ara canvia amb el reconeixement de la seva participació, per la qual cosa les evidències que el jurat i el magistrat van treure contra Peral d’aquesta testifical han de quedar en entredit.

La sentència relata que a mitjans d’abril del 2017, Peral i López, que havien reprès la seva relació sentimental, "van començar a traçar un pla per treure la vida" al Pedro, parella d’ella i company de tots dos al cos de la Guàrdia Urbana de Barcelona. Aquest pla el van posar en marxa la nit de l’1 al 2 de maig del 2017. La idea era esperar que Pedro estigués adormit o descansant a la vivenda de Peral a Vilanova i la Geltrú. En aquell moment, els processats havien de simular, a través d’un intercanvi de missatges, un enfrontament personal entre la Rosa i el Pedro. I així va ser. Peral va iniciar aquella nit l’enviament de missatges a l’Albert. El senyal d’actuar es va donar, segons la resolució, a través de trucades.

Entrada la matinada, però "en hora indeterminada", incideix l’Audiència, l’Albert es va desplaçar al domicili en què convivien la Rosa i el Pedro. El jutge argumenta que els dos processats "conjuntament, o almenys un d’ells amb l’anuència i col·laboració activa de l’altre", van agredir la víctima i "el van privar de la seva vida de manera violenta". Van actuar, remarca, amb "el comú ànim o intenció, o coneixent i assumint les altes probabilitats que hi havia d’acabar amb la vida de la víctima si actuaven de la manera en què ho van fer".

Atac sense defensa

Els acusats van actuar "aprofitant" que el Pedro "estava del tot despreocupat de patir un atac per part de la que era la seva parella, la Rosa, d’acord amb la seva relació sentimental, que va començar l’estiu del 2016, i amb la confiança que els lligava". Els dos acusats van elegir un moment en què la víctima estava adormida o descansant i, d’aquesta manera, no podria defensar-se de l’agressió "mortal". Durant el matí d’aquell dia 2 de maig i a través del telèfon del Pedro, ja mort, la Rosa i l’Albert van acordar fingir que l’utilitzava per oferir una aparença de normalitat. A més, es van desplaçar amb el telèfon fins als voltants de la vivenda de l’exmarit de la Rosa per "delatar" el seu posicionament geogràfic. El propòsit era involucrar-lo en el crim i impedir que la policia pogués relacionar-los amb l’assassinat.

