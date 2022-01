Vodafone España oferirà cobertura 5G, d'alta qualitat, a 28 municipis catalans entre els quals hi ha Calonge de Segarra, Rajadell, Esparraguera i Sant Pere Sallavinera. També a la província de Barcelona arribarà a Barcelona, Castellbisbal, Esplugues de Llobregat, Gavà, Mataró, Paret del Vallés, el Prat de Llobregat, La Roca del Vallés, Rubí, Tagamanent, Terrassa, Vallirana i Vilanova i La Geltrú. A la província de Girona hi haurà Capmany, Garrigues, Massanes i Girona. A la província de Lleida, Castelldans, Montferrer I Castelbò i Lleida. I a la de Tarragona, Altafulla, Reus, Rodonyà, Tortosa i Tarragona. Serà una qualitat de 700MHz que a nivell de l'Estat espanyol arribarà a 109 municipis de 30 províncies. La xarxa hauria d'estar a punt el mes de juliol. Del conjunt de poblacions de Catalunya, 54 municipis són de més de 50.000 habitants i 55 són més petits de 50.000 habitants.

El 5G oferirà un nivell de connectivitat per fer descàrregues que serà 3 vegades més ràpid que amb la tecnologia 4G. També es millora el temps de retard (la latència) per visualitzar i jugar on line i la possibilitat de poder tenir més dispositius connectats al mateix temps sense perdre qualitat. També millora el nivell de qualitat a l'interior dels edificis.