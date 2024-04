Nova tongada de treballs arqueològics al solar del futur Arxiu Comarcal del Bages, a Manresa

Aquesta setmana s’ha iniciat una nova tongada de prospeccions arqueològiques al solar actualment en desús que hi ha darrere l’edifici de l’Ajuntament de Manresa. És on hi ha d’anar el nou Arxiu Comarcal del Bages i també l’Arxiu Municipal de Manresa.

Aquests treballs arqueològics són previs a la redacció del projecte bàsic i executiu de construcció del nou equipament.

La finalitat d’aquesta actuació, que durarà uns 15 dies, és donar continuïtat a la que ja es va fer el passat mes de novembre amb l’objectiu de poder conèixer amb exactitud les restes arqueològiques i la topografia més antiga que hi ha en aquesta zona. Són treballs que es duen a terme sempre que s’ha d'edificar en un solar del Centre Històric de Manresa.

El nou Arxiu Comarcal del Bages s’ubicarà entre el carrer del Bisbe, el carrer Vallfonollosa, el de Na Bastardes i la Baixada dels Jueus. En uns terrenys que l’Ajuntament de Manresa ha cedit a la Generalitat de Catalunya. El consistori considera que serà una peça clau de la reformulació urbanística de tota aquesta zona. Tots els terrenys i pisos que hi ha en aquesta zona com els del Vallfonollosa, són propietat de l’Ajuntament de Manresa.

El govern destaca que es tracta d’un espai al centre de la ciutat, a prop de la basílica de la Seu de Manresa i del també futur emplaçament de la delegació del govern de la Generalitat a la Catalunya Central, als jutjats vells de la Baixada de la Seu.

El projecte es va presentar el novembre de fa dos anys. La Generalitat es farà càrrec de la construcció del nou edifici amb una inversió superior als 4,5 milions d’euros. De moment hi ha destinat 375.000 euros per redactar el projecte.

Actualment, l’Arxiu Comarcal del Bages és a l’edifici del Museu. Compta amb 5.000 metres lineals de documentació. Al nou edifici tindrà capacitat per a 14 quilòmetres.