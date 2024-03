El Club del Subscriptor ofereix als seus socis una entrada doble per veure Carles Cases que presenta el seu disc Música per a Ventura Pons. Un disc que recopila una selecció de versions originals de les bandes sonores per a pel·lícules que Carles Cases va compondre per a Ventura Pons entre 1991 i 2011, un homenatge al director català, que va morir el passat mes de gener. De les trenta-tres pel·lícules que va dirigir el cineasta, Carles Cases va signar la música per a setze films, un cas pràcticament únic. Aquest disc resumeix aquests vint anys en setze temes que pertanyen a onze pel·lícules diferents.

El compositor, en format quartet, oferirà un tastet del disc amb un showcase format per Carles Cases (piano), Alberto Reguera (violí), Sveta Trushka (violoncel) i Manel Fortià (contrabaix). Dimecres 13 de març a les 20:30 h a la Sala 1 dels Cinemes Bages Centre de Manresa. Podeu comprar les entrades a les nostres oficines o bé trucar al 93 877 22 33 en horari d’atenció al públic. Promoció limitada.