Adjudicada per 14 milions més IVA la urbanització del polígon del Pont Nou de Manresa

Amb els vots a favor de l’equip de govern d’ERC, PSC i Impulsem Manresa i l’abstenció de la resta de grups municipals es va aprovar l’adjudicació del contracte de les obres d’urbanització del nou polígon del Pont Nou II a la UTE formada per la Constructora de Calaf i Hercal per un valor de 13.999.412 euros (IVA no inclòs).

Amb aquesta operació es pretén guanyar 168.000 metres quadrats de sòl industrial, 180.000 de sostre d’activitat econòmica (l’operació suposa un total de 300.000 metres quadrats; 75.000 dels quals seran nous vials) i podrà oferir parcel·les (en total, n’hi ha vint) d’entre 3.000 i 20.000 metres quadrats. La segona zona industrial de la ciutat El nou polígon, juntament amb Pont Nou 1 i les instal·lacions de Pirelli, generaran la segona zona industrial de la ciutat després de Bufalvent. El projecte, per al qual caldrà fer el trasllat de línies elèctriques, contempla també donar una nova entrada a la ciutat des de l’Eix Transversal i fins a la plaça del Mil·lenari, gràcies a la construcció d’un vial que vertebrarà el nou polígon. A més, aquesta entrada també ha de resoldre l’accessibilitat a les empreses ja instal·lades al polígon Pont Nou 1. D’altra banda, el nou vial oferirà accessos a la zona del Congost, que tindrà una nova façana. Així, es vol descongestionar la mobilitat en aquest sector, molt complicada quan hi ha grans esdeveniments esportius. També generarà una nova zona verda de 45.000 metres quadrats entorn del nou accés des de l’Eix Transversal, a més de crear nous itineraris per a vianants per enllaçar la ciutat i l’Anella Verda. També es generaran noves zones d’aparcament que donaran servei a tot l’entorn (unes 590 places, en total).