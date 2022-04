L'estela de seguidors d'en Pedro Da Costa, el bagenc que ha sorprès Catalunya amb el seu talent al programa musical de TV3, "Eufòria", no para de créixer. Un dels últims a sumar-se al suport d'aquest cantant amb residència a Sant Fruitós de Bages és el periodista Marc Giró. Si bé el comunicador ja s'ha declarat com a fidel seguidor de l'artista en més d'una ocasió, aquest dimarts la seva admiració el va fer imaginar-se en directe al programa "Està passant" del canal català com seria el seu hipotètic casament amb l'artista.

La joia envaeix el periodista quan veu Da Costa en una pantalla del plató. Els concursants apareixen en un vídeo per formular-li la pregunta "creus que hauríem de sortir a la premsa del cor?". I abans de contestar-la, la imatge del bagenc li produeix tal exultació que el fa cridar "Eufòria!" durant 10 segons.

El periodista deixa volar la imaginació i elabora un relat de pel·lícula on el representant de la Catalunya Central a Eufòria acaba convertint-se en protagonista involuntàriament. "A mi m'agradaria que sortissin a la premsa del cor, és clar que sí. Imagina't el titular: Pedro es casa amb Marc Giró en una finca a Toledo", contesta.

La narrativa també inclou la presència del periodista Toni Cruanyes que, segons el comunicador, voldria impedir l'enllaç. "Quan el capellà demanés si algú vol impedir la cerimònia, sortiria en Cruanyes demanant que s'aturés tot. Has fet tard, li diria jo, ja no pot ser. Podem optar pel poliamor", fantasieja Giró. La cerimònia, segons el periodista, hauria de concloure amb una actuació de tots els participants d'Eufòria.

"Toni Cruanyes, aquest cos que jo tinc està apunt de ser del Pedro. Estàs a punt de perdre la teva oportunitat", avisa el col·laborador de l'"Està passant" seguint amb la divertida història. No és la primera vegada que el periodista mostra la seva devoció pel cantant de Sant Fruitós de Bages. Fa una setmana en un debat sobre el programa amb Jair Domínguez, Toni Soler i Toni Cruanyes, Marc Giró ja avisava el conductor del Telenotícies vespre sobre les conseqüències de fer-se fan de Da Costa. "Si m'haguessis dit que t'agrada el Pedro, això seria gelosia en directe", deia.

El cantant de la Catalunya Central aixeca passions i ja ha encisat l'audiència amb la seva interpretació de les cançons "Stay with Me", "You are The Reason" i "No vull baixar" en els programes anteriors. Ara, Da Costa haurà de mostrar la seva millor versió amb el tema "Save your Tears" de The Weeknd en la gala de la setmana vinent si vol assegurar-se la continuïtat en el programa durant una setmana més.