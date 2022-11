La retirada de Gerard Piqué ha estat la notícia de l'any en matèria futbolística: el defensa del Barça abandona l'esport professional, i emprendrà noves aventures professionals de la mà de Kosmos Holding, un imperi milionari que participa en el desenvolupament d'esdeveniments com la Copa Davis, en la compra de drets de la Ligue 1 perquè fos retransmesa a través de Twitch i en altres contractes.

Ara bé, en la seva última visita a El Hormiguero, el fins ara jugador del club blaugrana va demanar això de cara a la seva possible retirada. Pablo Motos, presentador d'El Hormiguero, va recordar ahir les paraules que el català va pronunciar al seu plató: "He intentat durant els últims anys preparar aquesta vida que em toqui després de la meva retirada i tenir una altra rutina. Trobaré a faltar la gespa, però tindré un altre ambient de treball en una empresa. No serà tan dur, però ho trobaré a faltar”.

Però Gerard Piqué va dir una cosa molt interessant, un desig personal que probablement mai no es compleixi: “seria un plaer que no em reconeguessin (...). Portes jugant des dels 16 anys i de cop i volta s'acaba tot. Per molt preparat que estiguis, et diuen que és el precipici i trigues molt de temps a adaptar-te a la nova vida. A més del fet que abans eres una estrella, i ara ningú et reconeix”.