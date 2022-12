L'escenari d'Eurovisió no ha estat l'únic espai on Chanel Terrero ha deixat empremta aquest 2022. La cantant d'Olesa de Montserrat s'ha convertit en el quart personatge públic més buscat pels espanyols al cercador de Google aquest any, per davant d'altres artistes com Shakira i Rigoberta Bandini. El rànquing, encapçalat per Tamara Falcó, també destaca al podi de cerques les figures de Will Smith i la difunta reina Elisabet II.

L'any de Chanel Enguany, la fins ara actriu de musicals i sèries de televisió s'ha fet un lloc en la indústria musical després d'aconseguir la tercera posició per Espanya al festival d'Eurovisió, celebrat el passat 14 de maig a Torí. Des de la seva participació en el certamen musical europeu, Terrero ha guanyat el premi 'Del 40' de Los 40 Music Awards 2022, ha conquerit la llista de les cançons més venudes de l'Estat amb SloMo, ha posat veu a la banda sonora de la pel·lícula de «Pinocho» i ha estat escollida per interpretar la cançó oficial de la selecció espanyola al Mundial de Qatar.