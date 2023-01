Des de fa una setmana, Dani Alves es manté reclòs a la presó per un presumpte cas de violació a una noia en una discoteca de Barcelona. Des del moment del seu ingrés, la seva dona, la model Joana Sanz, ha defensat fidelment la innocència del futbolista. «Jo he vist moltes vegades com dones s’acosten al reservat, agosarades, a intentar alguna cosa amb el meu marit a la meva cara. Si ho fan en la meva presència no em vull imaginar quan jo no hi soc», assegurava.

Fa només un parell de dies publicava a través d’Instagram una fotografia amb les seves mans entrellaçades i un missatge que deia «junts». Però ara pot ser que la canària estigui començant a canviar d’opinió, ja que aquesta i moltes altres fotos en què apareixien tots dos, han desaparegut de les xarxes socials.

Publicacions que recollien diferents moments de la parella des del 2016, any en què va començar la seva relació, i que ara han sigut eliminades en el que sembla ser un gest de distanciament totalment intencionat. Sanz, estarà pensant en acabar el seu matrimoni amb Dani Alves?

De tota manera, a través d’un vídeo publicat en les seves històries, la model ha volgut donar les gràcies a totes aquelles persones que l’estan acompanyant i recolzant en aquest procés. «Faig aquest vídeo perquè em vegin, sé que hi ha molta gent que està molt preocupada, ara tinc un moment de calma dins de la tempesta que tinc a sobre. M’arriben unes paraules boniques i plenes de carinyo. Us estic llegint i em reconforta molt», explicava agraïda.

I és que no ha sigut un any fàcil per a ella. La seva mare va morir recentment i l’estada entre reixes del seu marit sembla que va per llarg, ja que el judici no se celebrarà almenys fins d’aquí un any i, si finalment Alves és acusat d’agressió sexual, s’enfrontarà a una dura pena de presó que pot arribar als 12 anys.

Així doncs, Joana Sanz pot haver optat per fer «creu i ratlla» per donar per acabada la seva relació amb Alves, o pot ser que, simplement, hagi arxivat les fotografies per evitar-se els comentaris negatius i els atacs contra ella.