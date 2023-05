Els rumors i les especulacions han estat rondant José Luis Gil, l'estimat actor de 'La que se avecina', des que el novembre del 2021 va patir un ictus, el qual el va allunyar de les pantalles. Els comentaris s'han incrementat aquests últims dies quan la seva dona, Carolina Montijano, va acudir als 'Premis Irene de Doblaje' en nom seu, revelant que el seu estat de salut no és tan bo com es creia.

Carolina Montijano, la valenta defensora de José Luis Gil, que ha prestat la veu a Patrick Swayze i Hugh Grant, va pujar a l'escenari per acceptar un premi significatiu en nom del seu marit. En un discurs emocionat, va agrair a tots els companys de doblatge que havien mostrat el seu suport a Gil i va prometre transmetre tot aquest amor a José Luis.

La recuperació de José Luis Gil: un camí lent però segur

Gil, un actor molt estimat i respectat tant dins com fora dels escenaris, és famós per la seva privadesa. Tot i això, ateses les circumstàncies actuals, la seva filla Irene ha assumit el paper de portaveu, oferint actualitzacions regulars sobre l'estat de salut del seu pare. Encara que, la recuperació de Gil està sent lenta, la seva família i amics es mantenen optimistes i compromesos a recolzar-lo durant aquest procés.

Irene Gil ha estat molt oberta a l'explicar l'absència del seu pare a la cerimònia de premis, intentant posar fi als rumors i especulacions: "No està bé". La seva mare, Carolina Montijano, també actriu de doblatge, es va convertir en la cara de la família a l'esdeveniment.

La família de doblatge de José Luis Gil

La passió pel doblatge no és exclusiva de José Luis Gil. De fet, sembla un tret familiar. Irene va revelar que diversos membres de la seva família, incloent-hi la seva àvia, els seus pares i ara la seva germana, han dedicat les seves vides a l'art del doblatge. Segons Irene, és una feina bonica quan es fa bé, i un desastre absolut quan es fa malament.

Quan veurem José Luis Gil de nou a 'La que se avecina'?

Mentre que Gil segueix el seu camí cap a la recuperació, els directors de 'La que se avecina' mantenen una comunicació constant amb ell, amb l'esperança que pugui tornar al seu paper. Encara que, la seva aparició a la temporada 14 sembla improbable, encara hi ha esperances que José Luis Gil torni a les pantalles. Ara com ara, la seva salut i benestar són la principal prioritat.