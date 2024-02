El gran romanç de la NFL s'ha emportat aquest diumenge el premi gros a Las Vegas. Els Kansas City Chiefs van vèncer per 25-22 als San Francisco 49ers en el temps extra i Travis Kelce i Taylor Swift, la parella del moment als Estats Units, van tenir el final de conte de fades que tant desitjaven.

Fosos en una llarga abraçada i sobre la gespa del Allegiant Stadium. Així van celebrar la cantant i el jugador el tercer anell en cinc anys per a uns Chiefs que es van proclamar campions de la Super Bowl per segon any consecutiu en vèncer en el temps extra.

Swift, estrella entre el públic

Ningú podia saber a la ciutat del joc quin seria el resultat final o qui emergiria com la figura del partit, però una aposta segura molt abans que comencés el duel era que Swift seria l'estrella de les graderies.

També va ser el nom en majúscules de la prèvia. Hi havia una mica d'incertesa per veure si arribaria a temps al partit, ja que tenia un concert a Tòquio el dissabte, però finalment (i 'guanyant temps' per la diferència horària) es va presentar a l'Allegiant Stadium dues hores abans de l'inici del partit.

Amb samarreta i pantalons negres i una jaqueta vermella dels Chiefs al braç, Swift va arribar acompanyada de la seva mare Andrea Swift, de l'actriu Blake Lively i de la rapera Hissi Spice.

Portava també una petita bossa amb forma de pilota de futbol americà i un penjoll, tots dos accessoris amb el número 87, que és precisament el dorsal de Kelce amb els Chiefs.

Les càmeres la van buscar durant tot el matx i la van trobar preocupada en els moments més tensos, aguantant la respiració com un seguidor més dels Chiefs o mossegant-se les ungles pels nervis.Però també va aparèixer feliç ballant amb la música de l'estadi, aplaudint les jugades dels Chiefs o celebrant abraçada al costat de les seves amigues.

En qualsevol cas, la imatge que tothom buscava va arribar al final, quan Kelce va baixar a la gespa i es va trobar amb Swift per a tancar amb una abraçada sense fi una nit ideal per a la parella.