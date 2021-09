Tornen les classes i tornen els alumnes, res estrany en aquestes dates. El que sí que ho és una mica més és el gran increment de la demanda per estudiar un curs Formació Professional, una xifra que s’ha duplicat i ha sorprès al centre educatiu manresà. Dídac García, cap d’estudis de la Formació Professional de l'Institut Lacetània, explica que «en els estudis de grau mitjà teníem 250 places i hem rebut més de 420 preinscripcions, un nombre massa gran per absorbir-lo». En un institut que acull més de 1.600 estudiants i 160 professors, aquest brutal increment en la demanda dels estudis professionals ha saturat un espai que ja estava al límit.

Els darrers anys hi ha hagut un increment notable en els estudis de Formació Professional, sobretot perquè després de la crisi del 2008 va ser el sector que menys en va patir les conseqüències. «La gent necessita tècnics. A Catalunya la majoria de la gent estudia una carrera universitària i falta gent formada en FP, és una situació que a la resta d’Europa no passa. Abans es considerava com uns estudis de segona, i cada vegada va recuperant més prestigi perquè les empreses demanen tècnics», explica García.

Al Lacetània, dels 1.600 alumnes, 1.000 ho són de Formació Professional, repartits entre matins i tardes. Francesc Delis, director del centre, explica que hi ha «17 cicles formatius i dos cursos d’especialització que són nous d’aquest curs. Estem al límit». La paraula més repetida és «optimització». Dels espais i dels recursos. Una situació compartida. "Estem en contacte amb altres centres com el Guillem Catà, i els problemes són similars. És un tema general, no només del nostre centre", remata García

L’ala esquerra de l'edifici està reservada a cursos de formació professional. Avui l’activitat a l'institut encara era reduïda, amb una entrada gradual dels alumnes. Les aules han d’adaptar-se a les necessitats de cada grau: mecànica, pneumàtica, electricitat, mecatrònica, mecanització. «Els recursos i els espais són els que són. Alguns cursos de tarda els farem a les aules de batxillerat, però hi ha formacions molt específiques que només es poden fer en tallers condicionats específicament per al grau», subratlla Delis. També hi ha un problema d’inversió. «Canviar un torn costa entre 40 i 60.000 euros. Som conscients que cal material d’última generació per aconseguir que d’aquí en surtin grans tècnics, però són massa diners. Tenim 10 torns i és inviable canviar-los tots», analitza el director. Tot i així, molt del material és d’última generació i en una de les aules hi ha un grup de professors treballant-hi. «Cal que el professorat s'habituï al programari nou. També s’han de formar».

Enguany s’han iniciat tres línies noves de grau mitjà en electromecànica, gestió administrativa i un altre d’informàtica, un total de 90 alumnes. «L’objectiu és assumir tota la gent possible, però ara mateix és impossible», explica el cap d’estudis dels estudis professionals. Alguns dels alumnes entren en cursos que han estat la seva quarta o cinquena opció perquè no hi ha més alternativa davant la saturació d’uns estudis cada vegada més demandats. «S’està parlant de centres integrats per intentar complir amb la demanda, però encara no sabem si tirarà endavant. Estem a l’espera d’una decisió», remata García. Mentrestant, l'institut Lacetània haurà d’afrontar un curs no només marcat per la incertesa de la covid, sinó també per una saturació dels espais i dels recursos que ha obligat al centre a reformular-se i a reordenar els espais per poder tirar el curs endavant.