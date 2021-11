La basílica de la Seu de Manresa ha viscut aquest matí, durant hora i mitja, una celebració històrica: la primera beatificació que es recorda a la ciutat i al Bisbat de Vic, tal com ha informat avui aquest diari. Els frares Benet de Santa Coloma de Gramenet, Domènec de Sant Pere de Riudebitlles i Josep Oriol de Barcelona, assassinats a la capital del Bages l'any 1936 per la seva condició religiosa, han estat beatificats en un acte que han seguit en directe unes 600 persones, entre les quals una vuitantena de religiosos, amb una nodrida representació dels frares caputxins. La cerimònia ha estat presidida pel Cardenal Prefecte de la Congregació per les Causes dels Sants de Roma, monsenyor Marcello Semeraro, a qui el bisbe de Vic, Romà Casanova, ha encomanat un missatge: "doni una abraçada al Sant Pare, i digui-li que l'esperem a Manresa per commemorar els 500 anys de la conversió d'Ignasi de Loiola".

La celebració no ha omplert tots els bancs, on caben un miler de persones, però, no obstant això, la nau central on hi ha la bancada es veia força plena, llevat d'algunes fileres al final que han quedat buides. La beatificació dels tres frares s'ha fet a l'inici de l'acte i, seguidament, s'ha celebrat l'eucaristia. Hi han assistit familiars més o menys propers dels beats, persones de les seves respectives localitats i també manresans que no han volgut perdre l'oportunitat de veure en directe una cerimònia que no és habitual, si bé d'ençà que el Sant Pare va decidir que es fessin les beatificacions en les respectives diòcesis i no a Roma, l'any 2005, a Catalunya ja se n'han celebrat diverses.

Acompanyada en els cants per la Capella de Música de la Seu i celebrada en català, castellà i llatí, la celebració, que ha retransmès en directe el canal de televisió Trece, ha tingut com a moments més centrals la descoberta d'una icona representativa dels tres beats, que ha estat rebuda amb aplaudiments, i l'arribada a l'altar d'una urna amb relíquies de dos d'ells, que van ser exhumats l'octubre de l'any passat al cementiri de Manresa, mentre que del tercer, que no se sap on va ser enterrat, s'hi ha posat algun article personal. Aquesta urna i les demés restes dels ja beats aniran a la casa de la congregació dels frares caputxins a Sarrià, segons ha pogut saber aquest diari.

Entre les autoritats, a banda de l'alcalde de Manresa, Marc Aloy, i de regidors del consistori manresà, també hi han assistit la directora general d'Afers Religiosos, Yvonne Griley; l'alcalde de Sant Pere de Riudebitlles, Joan Llort; membres d'aquest consistori, i el comissionat del Diàleg Interreligiós de l'Ajuntament de Barcelona, Khalid Ghali Bada.

Cap al final de la cerimònia, el bisbe Romà ha esmentat un per un els frares Benet de Santa Coloma de Gramenet, Domènec de Sant Pere de Riudebitlles i Josep Oriol de Barcelona i els ha demanat que "pregueu per nosaltres" atès que un cop beatificats ja se'ls pot demanar que intercedeixin davant de Déu. A banda d'ell, també ha fet la concelebració amb monsenyor Marcello Semeraro fra Eduard Rey, ministre provincial de l'Orde dels Framenors Caputxins. Entre d'altres, els han acompanyat a l'altar, el superior dels jesuïtes a Manresa, el pare Lluís Magriñà; l'abat de Montserrat, el pare Manel Gasch, i el rector de la Seu i del Carme, mossèn Joan Hakolimana.

Acabat l'acte, que ha omplert de cotxes el parc de la Seu, grups d'assistents, com un de religioses, s'han volgut fotografiar davant de l'altar, on ha quedat exposada l'urna amb les relíquies durant la celebració.