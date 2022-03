Avui és previst que arribi a Manresa procedent de Romania sor Lucía Caram, que va marxar divendres amb una furgoneta i un voluntari de la Fundació del Convent de Santa Clara, el José Luis, per alternar-se en la conducció. Amb ella hi van sis persones d’Ucraïna: Olena Rozhova (37 anys), el seu fill Nikita (12); Irina Antonenko (39 anys ), els seus fills Illia (13) i Alexandra (14) i Alessa (39) anys.

Ahir Caram va lamentar a través de les xarxes l’espera per creuar la frontera a Hongria, on van estar quatre hores fent cua abans no els van deixar passar.