“M’encanta ser a Manresa. Els meus avis hi tenien una casa i hi passava els estius. Forma part de qui soc i sempre que puc hi torno. És un lloc que em lliga”. D'aquesta manera explica la cantant Rosalía la seva vinculació amb la capital del Bages, ciutat on, tal com va avançar Regió7, s'ha comprat el mas modernista La Morera juntament amb la seva parella, el també cantant Rauw Alejandro.

Aquesta relació amb Manresa l'ha revelat la pròpia artista en una entrevista a Rac1, en la qual ha estat preguntada sobre si troba a faltar casa seva després de tant de temps vivint fora (actualment passa bona part del temps als Estats Units). "A mi m’encanta ser a Barcelona i a Sant Esteve. M’encanta ser a Manresa", afirma Rosalía, que divendres passat va publicar el seu darrer disc 'Motomami'. I a nosaltres ens encanta que estiguis a #Manresa! T’esperem amb els braços oberts i el llibre d’Honor preparat.



Una abraçada, @rosalia! pic.twitter.com/AUm9pMBHA0 — Marc Aloy Guàrdia 🎗 (@marc_aloy) 21 de marzo de 2022 L'autora de cançons com 'Hentai' o 'Saoko' va passar els estius a Manresa. Ara, hi tindrà una residència. La casa La Morera és una de les joies del patrimoni modernista de la ciutat. Fa un any es va saber que la finca s’havia posat a la venda per 2.190.000 euros, com constava en un conegut portal immobiliari, on actualment ja no surt. L’arquitecte de la Morera va ser el manresà Ignasi Oms i Ponsa, el mateix de ca la Buresa, de la torre Lluvià i de la Florinda, per posar només tres exemples de l’extensa obra que va deixar a la capital del Bages. Tal com indica el pla especial de protecció del patrimoni manresà, es tracta d’un Bé Cultural d’Interès Local (BCIL) que té una protecció integral. Forma part de la ruta Natura i modernisme de l’Anella Verda i està situada a uns tres quilòmetres de la zona urbana de Manresa.