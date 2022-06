Rauw Alejandro, el xicot de Rosalía, ja consta al registre com el propietari del mas Morera de Manresa

El cantant i compositor porto-riqueny Rauw Alejandro, parella de la també cantant de Sant Esteve Sesrovires Rosalía, ja consta al registre de la propietat com a propietari del mas Morera, la casa modernista situada en un trencall del camí de Rajadell, a pocs minuts de Manresa, projectada per l’arquitecte manresà Ignasi Oms i Ponsa. L’artista la va comprar a començament d’any per a l’entorn dels 2 milions d’euros.

El dia 1 de febrer passat Regió7 va avançar en exclusiva l’interès de la parella per la propietat. Un interès que es va acabar confirmant amb la seva compra, tal com també va recollir aquest diari en l’edició del 5 de febrer. Ara, el diari ha pogut corroborar que Rauw Alejandro, nom artístic de Raul Alejandro Ocasio Ruiz, és el titular de la totalitat de ple domini. La compravenda es va realitzar el 10 de gener, autoritzada per una notària de Martorell, i va ser inscrita al registre públic el 10 de març. La finca on hi ha el mas té una superfície total de 121.609 m2, segons el registre.

Veïns propers a la casa van informar ahir que a l’entorn de la propietat no hi ha hagut moviments importants, darrerament, tot i que de tant en tant s’hi veu alguna furgoneta que hi entra i surt. La parella hi ha estat un parell de vegades com a mínim. El febrer passat van compartir una fotografia a les xarxes fent-se un petó al jardí de la casa, on hi ha piscina i a on la façana que es veia darrere seu era totalment recognoscible.

El català del cantant

Aquest cap de setmana el cantant i Rosalía han fet estada a Barcelona perquè ell va actuar dissabte a l’estadi de Cornellà-El Prat, dins del festival Oh my goal!, on va aprofitar per posar en pràctica els coneixements de català que està adquirint al costat de Rosalía -que va ser present a l'actuació- amb comentaris durant l’actuació com «soc de Puerto Rico, però Barcelona és ahora la meva ciutat», «on estan les noies solteres en la casa» i «qui vol perreo?». Per altra banda, a les xarxes socials, el músic també s’ha deixat anar amb un «bondia» a Twitter, avui al matí. El gener passat va piular un «Te’stimo nena» en unes fotografies amb la de Sant Esteve Sesrovires molt encaramel·lats, com solen ser les instantànies que comparteix la parella tot sovint.

Casament a la vista?

Per part seva, el passat dia 2 de juny, des de l’illa grega de Santorini, Rosalía va penjar al seu Instagram unes fotografies amb el seu xicot que van disparar els rumors quant a la possibilitat que els dos artistes haguessin aprofitat aquest viatge per prometre’s i per planificar el seu casament, tenint en compte el vistós anell de brillants que llueix ella en una mà. No seria gens forassenyat pensar que el mas Morera es pugui convertir en l’escenari del casament.

Per posar la casa al seu gust, la parella va contactar amb la manresana Constructora del Cardener. A l’hora de fer canvis a la propietat hauran de tenir en compte que és un Bé Cultural d’Interès Local (BCIN) amb una protecció integral. Abans que ells, els propietaris de la casa, construïda el 1905, van ser els amos de la botiga de calçat Torra de Manresa, actualment a mans d’un dels fills.

La mare del negoci, que va traspassar, germana de Rosa Oriol, cofundadora de l’imperi joier Tous, va ser l’encarregada de conservar la Morera amb tot el seu esplendor mentre va estar al capdavant. Quan va morir, la va heretar el seu marit, Jean Claude Gaston Magnien, que la va posar a la venda. El portal Habitaclia va informar en el seu dia que s’havia posat a la venda per 2 milions d’euros i en va publicar fotografies. Regió7 se’n va fer ressò el gener de fa dos anys pel valor arquitectònic de la casa, que té deu habitacions, sales amb llar de foc, jacuzzi interior i piscina. En total, són 2.624 metres quadrats, segons constava al portal immobiliari.