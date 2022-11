DesAprendre. Aquest és el títol genèric de la nova proposta de TEDxManresa que torna després de dos anys. La pandèmia ho va impedir. DesAprendre també és el tema que l’organització tenia preparada pel març del 2020, quan va aparèixer l’emergència sanitària.

Nou ponents participaran a la novena edició, ara sí, del TDExManresa que se celebrarà el proper dissabte 19 de novembre a partir de les 5 de la tarda a la sala petita del teatre Kursaal. S’ha presentat aquest dimecres al migdia. Hi han participat l’equip organitzador: Jaume Ferrer, Marta Albet, Esteve Pintó, Carme Espelt i Núris Cabrera. També en forma part Natxo Tarrés.

Enguany se celebrarà en dissabte i no com es feia habitualment un divendres al matí precisament per DesAprendre. L’aforament màxim serà de 100 persones. Es podrà seguir en directe i posteriorment es penjaran les reflexions dels ponents a la xarxa. Les entrades es poden adquirir a la web de TDExManresa i costen 18 euros.

El format serà el mateix que les anteriors edicions. Exposicions d’un màxim de 18 minuts per ponent per llançar reflexions «engrescadores i inspiradores». En aquest cas per DesAprendre. Perquè «ha arribat el moment d’aprendre noves situaicons, de desfer-nos de creences o d’estils que estem veient que no ens porten cap el futur desitjat», segons Cabrera, de l’organització.

Pintó hi ha afegit que «mirar models antics ja no serveixen per al futur ni tan sols pel present». Proposar-ne de nous o sacsejar pensament i el cervell, és l’objectiu del TEDxManresa.

I el que és important: els ponents. Enguany hi participaran l’arqueòleg Eudald Carbonell; l’activista social del món rural Vanessa Freixa; el cap dels GRAF dels Bombers de la Generalitat, Marc Castellnou; la manresana Sònia Díaz, que parlarà de l’envelliment; el físic Pau Bosch; Mariona Grau i Àstrid Mondéjar, que donaran el seu punt de vista sobre el nou activisme social; l’expert en innovació empresarial Xavier Ferràs; Núria Infiesta, que parlarà d’intel·ligència artificial; i l’exalcalde de Manresa i actual director general de Mercabarna, Jordi Valls, que se centrarà en sostenibilitat i crisi alimentària.

Són ponents que donaran molt joc, ha assegurat l’organització. «Ponents importants, amb capacitat de comunicació, engrescadors i inspiradors per a la gent».