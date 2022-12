La tradicional subhasta d'obres d'art contra el càncer recull 5.000 euros

Obres d’artistes com Falcó, Esparbé, Fisas, Albert Figueres, Vila Closes, Gubianes o Urango, entre molts altres. Han format part de la 45a edició de l’Exposició-Subhasta que cada any organitza l’Associació Contra el Càncer a Manresa al centre cultural del Casino.

A la subhasta que s’ha fet aquest any es preveuen recaptar uns 5.000 euros. Juntament amb la col·lecta que cada any es porta a terme per la fira de l’Ascensió, són les dues principals fonts de finançament de l’entitat manresana.

Segons la presidenta de l’entitat, Xus Pérez, el llarg pont ha fet que no hi hagués tanta participació a la subhasta en comparació amb altres anys. Tot i així encara s’han de tancar serrells. Hi ha gent que, després de la subhasta, s’ha interessat per obres. Es preveu que la recaptació sigui d'uns 5.000 euros.

La subhasta ja s’ha convertit en una tradició, ha explicat Xus Pérez. «Ens faria il·lusió arribar a les 50 edicions. Quan vam fer 25 anys ja ens va semblar una gran cosa». Ha afirmat, però, que caldria canviar algunes coses i «posar-nos més al dia en l’organització. Actualitzar-nos».

58 obres

En total a la subhasta hi havia 58 obres d’art. Totes cedides pels seus autors o bé per les famílies en el cas dels artistes que ja han desaparagut. És una tradició que manté, per exemple, la família d’Alfred Figueras. «És molt d’agrair», assegura Pérez.

Fins ara qui feia la tasca de subhastador era l’advocat manresà Josep Vives. Vives, però, ha estat designat delegat de la Generalitat al con sud d’Amèrica Llatina i s’ha traslladat a la capital d’Argentina, Buenos Aires. El professor i músic Ovidi Cobacho és qui s’ha encarregat de dirigir la subhasta. «Ho ha fet fabulosament bé perquè hi entén molt d’art i ha explicat els quadres».

A més a més ha aprofitat l’ocasió per dur alumnes d’institut a l’exposició per fer-ne un treball. «Els hi hem explicat el valor afegit que té l’exposició, a part del seu valor artístic. És l’art al servei de la lluita contra la malaltia».

Fonts de finançament

La subhasta d’obres d’art, la col·lecta que es fa per la fira de l’Ascensió, subvencions, les quotes dels socis i altres activitats que l’Associació Contra el Càncer organitza i desenvolupa al llarg de l’any, és d’on treu diners l’entitat per dur a terme les seves activitats.

Bàsicament se centren en donar suport a malalts de càncer i els seus familiars. Molt especialment prestant atenció psicològica, explica Pérez. «És el que més ens demana la gent, sobretot arran del primer impacte» que causa la diagnosi de la malaltia. També dona suport a la recerca. «Cal que es continuïn fent assajos clínics».