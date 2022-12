Dins dels actes per celebrar els 35 anys del mercat Puigmercadal de Manresa s’ha presentat una nova mascota de l'equipament comercial que porta per nom Mercadelet. Creada per Maria Forés Pérez, de l’estudi Well Studios, en la selecció final es va tenir en compte l’opinió de clients i amics a través de les xarxes socials, que van triar entre tres dissenys que va proposar l’autora.

La celebració dels 35 anys del mercat coincideix amb la finalització recent d’unes obres que han consistit en l’arranjament de les filtracions d’aigua a l’accés principal i el moll de càrrega i la millora de la senyalització exterior, tant a l'entrada principal com des del carrer de la Canal i la zona del Born. 35 anys d’història al Centre Històric Hereu de l’antic Mercat de les Mandogueres, el mercat de Puigmercadal es va construir l’any 1987 al bell mig de Manresa per continuar donant resposta a les necessitats alimentàries de la ciutat sense renunciar als trets característics del comerç tradicional i de proximitat al servei dels ciutadans de Manresa i comarca. L’any 2017, l’Ajuntament de Manresa en va assumir la gestió. Des d’aleshores, s’han fet un gran paquet de reformes i millores, tant en l'aspecte físic (nous accessos, millores a l’accessibilitat i visibilitat, nous lavabos, zona de degustació, impermeabilització del pàrquing, entre altres) com en la promoció (nova web, imatge, mascota...) amb la voluntat que sigui un espai polivalent, modern, obert a activitats de caràcter gastronòmic, cultural i festiu, i amb capacitat per esdevenir un motor per a la dinamització social i econòmica del Centre Històric.