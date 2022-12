Imatges d’una Manresa que obre perspectives

En una ciutat que es transforma, el fotògraf Joaquim Vert i la seva filla Montse Vert, responsable de l’edició digital, creen aquestes imatges que obren perspectives noves gràcies a l’acoblament de fotografies consecutives.

Dues corresponen a un espai que ha estat protagonista enguany, el de la Fàbrica Nova, amb la compra per part de l’Ajuntament del terreny de l’antiga fàbrica i la presentació d’un projecte liderat per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) per traslladar les seves instal·lacions - que li han quedat petites- de les Bases de Manresa i fer de pal de paller d’un pol de coneixement i recerca.

La primera mostra la carretera del Pont Vilomara, la reformada avinguda Bertran i Serra, la Fàbrica Nova i, al fons, la plaça del Remei. Està realitzada a partir de tres imatges horitzontals acoblades.

A la segona, formada per quatre imatges horitzontals unides, es veu la Via de Sant Ignasi ja reformada, la plaça del Remei amb la Capella del Remei i ambdós costats de la Fàbrica Nova. En aquesta es fa més evident que es tracta d’una panoràmica impossible de 180 graus per a l’ull humà.

La d’UManresa-FUB mostra el complex amb el nou edifici FUB4, l’espai dedicat a tota l’activitat d’Educació. En aquest cas ha estat realitzada amb quatre imatges verticals acoblades.

Totes són fotografies que han estat realitzades durant l’any 2022, tirades per Joaquim Vert, del veterà estudi fotogràfic i botiga del carrer Sobrerroca, i acoblades per ordinador per la seva filla Montse Vert. Pertanyen a una nodrida sèrie d’imatges panoràmiques que deixen constància d’una Manresa canviant.