Sant Joan de Déu aspira a tenir una unitat de semicrítics pediàtrica

De Manresa es trasllada «si no un nen cada dia, un cada dos dies segur» a centres sanitaris de Barcelona o la seva àrea per ser atesos en UCI’s pediàtriques. «Puntualment n’he arribat a enviar dos o tres». Són casos que necessiten una atenció especial.

Segons la cap del servei de Pediatria i Neonatologia de la Fundació Althaia, Sílvia Sánchez, tot i l’angoixa que pot causar als pares quan se’ls hi comunica que el nen, en molts casos menors d’1 any, ha de ser traslladat, «van al millor lloc que se’ls hi pot oferir. Seria pitjor quedar-se’l aquí, quan no tenim experiència, personal ni espai», assegura Sánchez. «El que està clar és que hem de distribuir els recursos i anar al millor lloc on el puguin atendre amb la complexitat que té en aquell moment» l’infant.

UCI pediàtrica

Sánchez assegura que seria inviable tenir UCI pediàtrica a Manresa. «En aquesta època de l’any la broquiolitis ens tensa el sistema, però el problemaés que has de tenir un nombre de pacients tot l’any per mantenir-la, i això no ho tenim». A més a més es necessitaria personal qualificat, tan facultatius com d’infermeria.

Actualment a Catalunya hi ha sis centre que tenen UCI pediàtriques. Són Sant Joan de Déu d’Esplugues; Vall d’Hebron; Sant Pau; Parc Taulí de Sabadell; El trueta de Girona i el Joan XXIII de Tarragona. A l'Arnau de Vilanova de Lleida i a Can Ruti de Badalona tenen llits d’UCI d’adults que es poden reconvertir si fa falta perquè tenen professionals formats.

Segons Sánchez, que ha estat 16 anys treballant a l’UCI pediàtrica del Parc Taulí, no estan plenes durant tot l’any. Tan sols la de Sant Joan de Déu i la de la Vall d’hebron perquè fan intervencions cardíaques, trasplantaments i altres intervencions complicades. A Manresa es deriven bàsicament a Sabadell i a Barcelona.

Unitat de semicrítics

Al que sí aspira la Fundació Althaia és tenir una unitat de semicrítis a Pediatria. Estaria pensada per aquells pacients que puguin necessitar un respirador perquè que no se’ls ha d’intubar o un suport de ventilació no invasiu. «Això podria alleugerir una mica la pressió de les UCI», que aquests dies han estat al màxim. «Però necessitem un espai que no tenim i formació».

La idea de poder comptar amb una àrea de semicrítics forma part del projecte de mecenatge de Pediatria de l’Hospital de Sant Joan de Déu per renovar i millorar de dalt abaix tots els espais d’atenció d’infants i joves. Es proposa una reforma integral de neonatologia, la remodelació de tota la planta de Pediatria -que és a l’edifici històric de les poques que no s’ha tocat- un nou i més amplia hospital de dia, la humanització de les consultes externes i urgències, o l’esmentada unitat de semicrítics.

Les actuals instal·lacions de Pediatria tenen més de 30 anys. El projecte contempla, a més a més de fer més fàcil la incorporació d’avenços i la modernització del servei, humanitzar els espais. Les millores estarien valorades en dos milions d’euros

La pandèmia va fer que la campanya quedés en un segon pla. És la segona d’aquest tipus que posa en marxa Althaia. La primera va permetre fer el nou Hospital de Dia d’Oncologia i Hematologia.