L'alcaldable de Junts per Manresa diu que hi ha 1.100 habitatges ocupats

Polítics de diferents volades de Junts per Catalunya han coincidit a Manresa en situar "el problema de les ocupacions" com una prioritat i en la necessitat de trencar el tabú de plantejar que una gran part de la ciutadania considera que toca afrontar la situació.

En un acte polític celebrat a la seu del Col·legi d'Arquitectura Tècnica, situat a l'antiga Caixa Manresa de la Plana de l'Om, l'exconselera de Justícia Lourdes Ciuró, l'alcaldable Ramon Bacardit i l'alcaldable de Sant Vicenç, Dani Mauriz, van plantejar de formes diferents un dels eixos del seu discurs polític.

En el torn d'intervencions, els regidors de Junts Núria Masgrau i Josep Maria Fius van convergir en aquest plantejament.

L'exconsellera Ciuró va obrir el foc afirmant que "tothom té dret a la propietat privada, a tenir-la i gaudir-la amb tranquil·litat".

Va acusar Esquerra de bloquejar una proposició treballada quan ella era al capdavant de la conselleria de Justícia per donar als alcaldes eines perquè l'Ajuntament intervingui quan hi ha ocupacions que no han estat denunciades pels propietaris dels immobles i, també, de facilitar que les comunitats de veïns siguin les que posin en marxa els processos judicials.

El candidat de Junts per Manresa, Ramon Bacardit, va dir que a la ciutat hi havia oberts 1.100 expedients per ocupacions i que no es tractava només de la magnitud sinó del fet que "estem patint un problema de primer ordre que genera inseguretat, insalubritat i mala convivència".

"Posar-se de perfil és una irresponsabilitat"

Va assegurar que "ser laxe amb les ocupacions genera problemes greus" i va afegir que afrontar-los "és una obligació. Posar-se de perfil és una irresponsabilitat".

Segons Bacardit, la inseguretat que generen les ocupacions entre els propietaris d'habitatge fa que hi hagi qui ja no s'arrisca a rehabilitar, el gran parc de pisos sense condicions acaba sent ocupat i això contribueix a la degradació del sector, amb les repercussions econòmiques negatives que acaba ocasionant al barri i a la ciutat.

Es tracta d'un peix que es mossega la cua, però que fins ara no s'ha afrontat pel tabú que ha generat dir que les ocupacions perjudiquen al conjunt de la població, també a les pròpies famílies vulnerables perquè es subverteix el sistema d'acompanyament social del qual s'ha dotat la comunitat.

L'exconsellera va posar com exemple el cas de 80 pisos que havien de tenir una finalitat social a Mataró, amb famílies que havien seguit el procediment i que van quedar excloses perquè quan van arribar a mans de l'administració ja estaven ocupats per altres que havien tirat pel dret "fent una patada a la porta".

El regidor Josep Maria Fius va assegurar que es tracta d'"un problema que la ciutadania pateix dia a dia" i va afirmar que a Manresa el 73% dels pisos buits eren de particulars.

La regidora Núria Masgrau va advertir que la normalització de l'ocupació i la manca de respecte per la propietat privada estava aconseguint que molta gent, sobretot els joves, es demanessin "perquè havien de treballar per comprar o llogar un pis o per pagar impostos".

L'alcaldable de Junts a l'Ajuntament de Sant Vicenç, Dani Mauriz, va assegurar que considerava "indigne que una sola persona dormís una sola nit al carrer, però també que s'ocupés una propietat".

Amb aquest esperit la seva formació va plantejar i es va acabar aprovant una moció, amb l'abstenció del govern, contra les ocupacions conflictives i delinqüencials. Perquè "resulta evident que cal trobar solucions".