França ha perdut la final del Mundial de Qatar contra Argentina als penals. A Manresa, la comunitat francesa, la majoria estudiants d'universitats com la FUB, s'han reunit per veure el partit. Una part d'ells, els que no han anat a Barcelona, ho han fet al restaurant La Soca, a tocar de la universitat. "Ha estat una muntanya russa d'emocions", declaren alguns al Regió7. Expliquen també que tot i haver guanyat quatre anys enrere els feia il·lusió tornar a aixecar la copa. "Marxem tristos perquè no ha pogut ser", detallen.