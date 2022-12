L'alcaldable de JxManresa diu que ERC "repeteix amb el Museu els errors del tripartit amb la Reforma"

L'alcaldable de Junts per Manresa, Ramon Bacardit, ha advertit que ERC "està repetint amb el Museu del Barroc els errors comesos pel tripartit a la plaça de la Reforma, el parc Vila Closes, la fallida econòmica de l'obra dels blocs de la Via de Sant Ignasi, les sentències de les Saleses i la plaça Bages".

Bacardit afirma que "sembla que hem tornat al passat a base d'errors causats per la mala planificació i la mala gestió. No ens podem permetre que la ciutat quedi sota la llosa de projectes faraònics no prioritaris pels ciutadans que tenen greus conseqüències".

Per al candidat de Junts per Manresa, formació que governa en coalició amb ERC Manresa, és "del tot inadmissible que l'obra del museu duri 7 anys podent-se realitzar d'una forma molt més digna i senzilla".

Després que el PSC fes públic que el nou Museu del Barroc costarà prop de 10 milions d'euros, Bacardit ha assegurat que "no es poden acceptar els desgavells generats capriciosament".

L'alcaldable creu que és imprescindible "canviar el sistema de funcionament dels serveis tècnics d'urbanisme" .

L'exregidor d'Urbanisme insisteix que "les obres descontrolades fan que no es puguin atendre necessitats bàsiques. No pot ser que no tinguem diners perquè la ciutat estigui ben il·luminada, els parcs cuidats, les voreres amples, els carrers arbrats i dignes, però sí en tinguem per enterrar-los en obres faraòniques".

"Negligència absoluta"

Bacardit ha mostrat la seva indignació amb la "improvisació constant" que segons ell impera i ha reclamat a l'alcalde Marc Aloy que doni explicacions "clares i concises" pel Museu del Barroc, però també pels "40.000 o 50.000 euros públics que es pagaran pel lloguer de la nova oficina de turisme sense que es pugui utilitzar".

L'alcaldable ha explicar que des del novembre hi ha en vigor el contracta de 4.500 euros de lloguer de l'espai a l'antiga fonda Sant Antoni, "el projecte s'aprovarà al desembre i, amb sort, les obres estaran acabades d'aquí a 6 o 10 mesos".

Per a Bacardit "és d'una negligència absoluta pagar 4.500 euros de lloguer mensual durant tots aquests mesos". Es demana "per què s'ha trigat tant a redactar el projecte? Qui es responsabilitza dels 40.000 o 50. 000 euros de lloguer sense utilitzar l'equipament?".

Per al candidat, la resposta és que "cal reformular" els serveis tècnics d'urbanisme i "reorientar-los a donar resposta a les prioritats de la ciutat. Cal externalitzar projectes, controlar la despesa i no iniciar projectes sense una planificació clara".

Puja l'endeutament

Ha recordat que el 2011, quan va entrar de regidor d'Urbanisme es va trobar un Ajuntament "amb un 125 per cent d'endeutament fruit de inversions en obres faraòniques desproporcionades i d'actuacions mal gestionades".

Després de dos mandats liderats per Convergència redreçant la situació "ara ens trobem que un alcalde d'Esquerra torna a a situar l'endeutament prop del límit legal, el 75%, amb obres obertes sense data, sense cost tancat a la vista i un model hereu dels anys del tripartit".

Por per la Fàbrica Nova

Per a Bacardit amb "desviacions de temps i diners impresentables la meva gran preocupació serà la Fàbrica Nova". I afegeix: "si no saben gestionar obres més petites no vull ni imaginar-me el que pot passar amb la Fàbrica Nova".