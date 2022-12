Topada entre l'alcalde i Fem Manresa per un cànon a la FUB

La modificació del contracte de concessió de terrenys per a la construcció i explotació d’equipaments universitaris de la Fundació Universitària del Bages (FUB) va provocar una picabaralla dialèctica entre l'alcalde Marc Aloy i la presidenta del grup de Fem Manresa, Gemma Boix.

Aloy va assegurar que se li havien posat "els pèls de punta" escoltant Boix i li va demanar que es preparés "més" les intervencions que havia de fer davant del plenari.

Per la seva part, Boix va recomanar a l'alcalde que practiqués més "l'escolta activa" i que s'abstingués de "ridiculitzar el que diem" i va advertir que mantenen i continuaran mantenint "un discurs discordant" no només sobre aquest sinó sobre molts altres temes.

El tema sobre el qual tenien visions diferents és que es va signar amb la FUB una concessió de terrenys per 50 anys per la qual els 10 primers anys estava exempta de pagament i a partir de l'11è any hi havia estipulat un cànon.

Aquest cànon, però, podia quedar minorat o anul·lat si es realitzaven inversions d'un determinat volum que com s'havia superat amb escreix no justificava la seva aplicació i es procedia a retirar-lo, tal com sol·licitava la FUB, perquè es considerava compensat.