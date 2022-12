El príncep Assuan, emissari dels Reis d’Orient, arribarà a Manresa aquest diumenge. Enguany ho farà acompanyat de tres carteres reials: Sarai, Fàtima i Queralt, que el mateix dia 1 a la tarda recolliran cartes al Casal de la Gent Gran del carrer Circumval·lació.

Durant quatre dies el príncep Assuan s’estarà totes les tardes a la plaça Major per recollir les cartes als Reis d’Orient de tots els nens i nenes. Hi serà de 2 /4 de 6 de la tarda fins a les 8 del vespre.

Arribarà el primer dia de l’any a les 5 de la tarda a Crist Rei. Aquest cop acompanyat per les esmentades carteres reials, a proposta del Casal de la Gent Gran i de Creu Roja Manresa. També hi haurà abanderats i músics, i es dirigiran cap a la plaça Major passant pel carrer Guimerà, plaça de Sant Domènec, carrer del Born i Sant Miquel.

Un cop a la plaça Major, el Príncep Assuan serà rebut per l’alcalde de Manresa, Marc Aloy Guàrdia, i per la regidora de Cultura i Festes, Anna Crespo Obiols. Ja instal·lat a la plaça, començarà a recollir cartes el mateix mateix diumenge, i ho continuarà fent els dies 2, 3 i 4.

Per la seva banda, les tres carteres reials, Sarai, Fàtima i Queralt, es desplaçaran des de la plaça Major fins al Casal de la Gent Gran del carrer Circumval·lació on durant tota la tarda del diumenge també recolliran les cartes dels infants.

Actuacions cada tarda

L’estada del Príncep Assuan a la plaça Major estarà amenitzada cada tarda per ballades i cantades nadalenques.

Aniran a càrrec de Món Petit Món (1 de gener); del Cor de l’Alumnat de l’Esclat, l’Aula de Sons dels Geganters de Manresa i el Cor jove de l’Escola Municipal de Música de Callús (2 de gener); de l’Escola de Dansa de l’Esbart Manresà, l’Esclat Gospel Junior i Vardo Wagon (3 de gener) i de l’Escola de Dansa del Casal Cultural de Dansaires Manresanes (4 de gener). El mateix 4 de gener, també hi haurà concert de Reis amb Jordi Izquierdo (guitarra), Laia Boixadós (veu) i l’alumnat de Laiambda.

Dins de la campanya “XMAS Nadal Inclusiu. Un Nadal per a tu i per a mi”, a la qual està adherida l’Ajuntament de Manresa, es tornarà a facilitar l’accés adaptat (cua inclusiva) per a nens i nenes amb diferents capacitats.

També s’han instal·lat bústies reials al pati del Teatre Kursaal i també se n’ha posat una durant el Campi qui Jugui.

El dijous 5 de gener Manresa rebrà, ja, la tradicional visita dels Reis d’Orient. La cavalcada per recórrer la ciutat començarà a les 6 de la tarda a la Muralla de Sant Francesc. En aquesta ocasió recuperarà el seu recorregut d’abans de la pandèmia.

S’iniciarà a la Muralla de Sant Francesc amb carrer mossèn Vall. Continuarà per Sant Domènec, carrer Guimerà, passeig Pere III, plaça Bonavista, carretera de Vic i Muralla del Carme. Quan tornin a Sant Domènec els Reis d’Orient i el seu seguici continuaran a peu pel carrer del Born, Plana de l’Om i Sant Miquel fins a la plaça Major.

A causa de la pandèmia el 2021 no hi va haver cavalcada i els Reis d’Orient van instal·lar el seu campament al Casino. El 2022 es va canviar l’itinerari per fer-los passar per carrers més amples i es va acabar davant de Fàbrica Nova.

L’organització tant del Carter Reial com de la Cavalcada va a càrrec de l’Agrupació Cultural del Bages i l’Ajuntament de Manresa.