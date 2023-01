La segona fase de construcció del nou bypass del llac de l’Agulla marca la necessitat de tancar el Parc de l’Agulla a partir del 23 de gener i durant més de tres setmanes, ha informat l'empresa Aigües de Manresa. Durant aquest temps es buidarà el llac de l’Agulla i s’hi portaran a terme treballs a l’interior que requereixen d’una zona de seguretat més àmplia. La decisió s’ha pres tenint en compte que el fet de buidar el llac posarà al descobert fangs que faran l’entorn perillós i que el volum que adoptarà l’obra pot comprometre la seguretat dels usuaris. S’aprofitarà l’ocasió per portar a terme treballs d’estudi i gestió de la fauna del llac a través de l’empresa Phragmites.

L’obra, iniciada el passat setembre, té un doble objectiu: per un costat, instal·lar una canonada que permetrà fer arribar aigua a la planta potabilitzadora de Manresa sense necessitat de que passi pel llac de l’Agulla, i per tant independitzar-ne l’abastament en cas de necessitat per tasques de manteniment o problemes de qualitat a l’aigua; i per l’altre, millorar la circulació de l’aigua dins el llac, tot construint tres noves sortides cap als canals de reg del Poal i Viladordis.

Els treballs els farà l’empresa ICMAN i la durada dels treballs principals d’aquesta segona fase està prevista en tres mesos. El pressupost total de l’obra és de 757.944,00 euros amb l'IVA inclòs.