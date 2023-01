Malgrat el fred, el Parc de l’Agulla es va tornar a omplir ahir com qualsevol altre diumenge d’hivern de nombrosos visitants, habituals i esporàdics, que van poder gaudir de les últimes hores d’esbarjo que oferia aquest espai abans del seu tancament a partir d’avui i durant tres setmanes per unes obres de millora de la qualitat de l’aigua.

La majoria de les persones que ahir van pujar fins al parc ja en tenien constància, i no tindran problemes per trobar alternatives per passejar, córrer o anar en bicicleta durant els dies que estigui tancat. Alguns optaran per anar Sèquia amunt fins a Sant Iscle, i altres voltaran igualment el parc, però per fora.

El bar es mantindrà obert en el seu horari habitual, amb l’accés per la zona del pàrquing.