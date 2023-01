Junts per Manresa, entre l’espasa i el pacte

Junts s’enfronta a Manresa a la tessitura de mantenir un pacte a l’Ajuntament i estrenar candidat, Ramon Bacardit, amb voluntat de marcar un perfil propi i disputar-li l’alcaldia al seu soci de govern, ERC. Al ple de dijous, els socialistes van aprofitar per burxar en la ferida quan es tractava un moviment de diners per a la rehabilitació a la casa Fàbregas, a la plaça Major, on anirà la nova oficina de turisme. Bacardit havia criticat que s’estiguessin pagant 4.500 euros al mes sense poder utilitzar l’espai i en va culpar l’alcalde Marc Aloy i els serveis d’urbanisme.

L’alcaldable del PSC, Anjo Valentí, va reclamar al regidor de Junts Joan Calmet, que intervenia com a portaveu del govern de coalició, que justifiqués «les crítiques des del partit de Junts» i el fet que «vosaltres mateixos us esmeneu» sobre la intervenció a l’antiga Fonda Sant Antoni. Emboscada socialista Calmet va sortir de l’emboscada socialista atribuint la situació al «folklore electoral» a pocs mesos de les municipals. Però resulta evident que cada dia que passa Junts es trobarà més entre l’espasa i la paret: si no marca perfil propi es manté en una posició subordinada a l’alcalde i si critica actuacions de govern li replicaran que s’està criticant a si mateix com a govern que és. Calmet, vestit de torero, se’n va sortir amb sentit de l’humor, però què hi diu Bacardit a tot plegat? Consultat per aquest diari, l’alcaldable de Junts va ratificar les crítiques realitzades i va assegurar que «la mala gestió no és atribuïble al regidor Calmet sinó a l’alcalde, el regidor d’Urbanisme i els serveis tècnics municipals». Els va reclamar «eficiència en la gestió del diner públic» i que «deixin de gastar-lo com si no fos dels ciutadans» i va exigir que es prenguin les mesures necessàries perquè els serveis tècnics municipals s’encarreguin «de donar sortida a les llicències d’obres que se’ls demanen i deixin de fer projectes d’interiorisme que no els pertoquen». «No em callaré» L’alcaldable de Junts va voler deixar clar que pensa seguir posicionant-se com estimi més oportú en tots els temes que consideri, «perquè per això em presento a les eleccions, perquè crec que puc millorar les coses. Si no fos així em quedaria a casa». Va advertir que «no em callaré» i que actuarà «amb llibertat. Si algun alcaldable es pensa que no podré opinar sobre el que cregui que no s’ha fet bé s’equivoca».