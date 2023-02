Els millors macarrons són els de les àvies. I qui diu això sap del que parla. És una part de la lletra de la cançó que han escrit i compost alumnes de cinquè de primària de l’escola La Séquia de Manresa. Fins aquí tot normal. El que ja és més excepcional és que és fruit d’un treball sobre igualtat de gènere que s’ha acabat convertint en un homenatge a les dones. A més a més aquesta setmana s’ha enregistrat i s’estrenarà en directe a la sala Stroika de Manresa el 7 de març, la vigília del Dia de la Dona.

Com es podia treballar amb nens i nenes de 10 i 11 anys el tema de la igualtat de gènere, fer-lo interessant i que cali?. Aquesta és la pregunta que es van fer les tutores de cinquè curs de La Sèquia. Carla Galiot Rodríguez, Mònica Lara Sánchez i Sira Vidal Flotats. Es dona el cas que una d’elles, Carla Galiot Rodríguez, és a més a més música. Xerrant, xerrant va sorgir la idea de fer una cançó.

Segon pas. «En un primer vam pensar parlar de dones importants del món". Però es va arribar a la conlusió que les dones més importants les tenim a casa», expliquen. Les àvies dels macarrons i, evidentment, les mares, germanes, cosines, tietes, amigues... «Els nens van portar fotografies de les dones de casa, de la família, i a partir d’aquí vam fer un treball de reflexió i vam pensar què els hi voldríem dir, què els hi diríem per donar-els hi les gràcies».

D’aquest treball en va sortir la lletra de la cançó, que volen mantenir en secret fins pocs abans de l’estrena. Es titula "Tot el que em dones". Un joc de paraules que parla del paper protector de les mares, de la complicitat amb les germanes o de les cosines, tietes, amigues...

Amb l’acompanyament de les Cases de la Música, aquesta setmana han enregistrat la peça a la sala Stroika de Manresa. Era la primera vegada que molts dels estudiants pujaven dalt d’un escenari. Era ple de micros. Hi havia nervis, però també rialles. «Mireu-me tots», insistia Galiot, que és qui dirigia el cor. Després de diversos assajos el tècnic de l’enregistrament va dir: provem de fer-ne una?». I s’hi van posar.

Va començar a sentir-se la música, obra de Galiot, i van començar a cantar. Entremig la cançó es converteix en un rap, i acaba amb una veritable declaració d’amor cap a les dones de casa. Hi va haver més assajos i més enregistraments durant tot el matí.

El dia 7 de març s’estrenarà a la sala Stroika mateix, i amb una banda de músics en directe. Cada nivell de l’escola cantarà una cançó dedicada a les dones. Seran versions tret de la de 5è, que serà única. Com que difícilment hi podran anar les famílies, amb la col·laboració d’un pare s’enregistrarà també un vídeo i es farà un documental sobre tot el procés del projecte.