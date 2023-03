Amb consignes com «El Xup és Manresa» o l’escola «Muntanya del Drac es queda al barri», una quarantena de persones han tallat aquest dijous al vespre la carretera de Vic de Manresa durant uns minuts. Ha sigut davant la delegació d’Educació per denunciar la «discriminació» que pateix el centre respecte altres col·legis, segons famílies de l’escola, que són els qui han organitzat la protesta. També hi han participat representants de l’associació de veïns i ha comptat amb el suport del regidor Jordi Trapé de Fem Manresa.

El curs que ve les places d’Educació Infantil de 3 anys (EI3) passaran de 18, que és l’habitual a tots els centres, a 12 a la Muntanya del Drac. La reducció s’ha decidit tenint en compte el padró del barri, el que «estableix un precedent que fa perillar la continuïtat de l’escola» segons famílies d’alumnes. «No té cap lògica» i, en canvi, pot frenar la inscripció al centre. Aquest curs l’escola té 17 alumnes d’EI3. «Treballem per trencar la segregació i tenir una escola inclusiva. Si hi ha poc alumnat això ens va en contra», ha explicat Alfons Sort, pare d’alumnes. Consideren que s’hauria de reduir ràtios a centres massificats i que, en canvi, es «menysté el Xup». És una mesura «que va en contra de la inclusió, la cohesió social i és clarament discriminatòria». Reclamen el mateix tracte. També hi ha problemes amb el transport escolar. Aquest curs, quatre alumnes van canviar d’escola perquè no tenien plaça al bus escolar. A l’últim ple municipal el govern va assegurar la continuïtat del centre educatiu, del barri del Xup. Segons les famílies, però, «ningú no tanca una escola. Es tanca sola».