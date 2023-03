L’alcaldable de Junts per Manresa, Ramon Bacardit, va descriure en roda de premsa l’horitzó que planteja per a la ciutat: grans aparcaments al Milcentenari i a la Bonavista «perquè la gent arribi, deixi el cotxe i entri al Centre Històric o passegi per les carreteres de Vic i de Cardona convertides en avingudes». Ho va fer acompanyat de la seva número 2, Mònica de Llorens.

Aquestes són, des del seu punt de vista, peces clau de la configuració d’una «avinguda interurbana entre Sant Joan i Sant Fruitós dotada de transport públic». A l’entorn d’aquest eix estructurador, el candidat va assegurar que apostarà perquè Renfe tingui l’estació principal de Manresa al Congost, dotada d’aparcaments dissuasoris «amb caràcter comarcal», i que l’ampliació del Nou Congost vagi acompanyada d’un nou recinte firal i pavelló multiusos. Segons Bacardit, amb l’ampliació del Nou Congost apareixeran alguns espais nous per a entrenaments. Un pont a la Guàrdia Civil Per connectar el sector amb el centre «farem el pont sobre el Cardener a tirada de la carretera de Cardona. De manera que es podrà aparcar al Congost i en 12 minuts caminant arribar a la plaça Sant Domènec per una carretera de Cardona -que és un dels pocs vials plans de la ciutat- arbrada, amb voreres amples i il·luminada». El pont prolongaria la carretera de Cardona fins al Congost. Al Milcentenari «farem l’aparcament del qual portem 20 anys parlant. Serà de 300 places i cal veure si l’unim o no al que ja hi ha. Com a ciutat hem de tenir aquest pàrquing que serà la porta d’entrada al Barri Antic, estarà situat en un punt elevat i donarà resposta als habitants i als nous veïns que vulguin anar-hi a viure i a tota la gent que vulgui anar a comprar i gaudir de restauració i oci». El candidat va explicar que si d’ell depèn es remodelarà la plaça de Puigmercadal i «serà una porta d’entrada a la plaça Major». De carreteres a avingudes Les voreres arbrades i amples que planteja per a la carretera de Cardona també les vol per a la carretera de Vic que, conjuntament amb les carreteres de Santpedor i del Pont de Vilomara, «es transformen en avingudes». Bacardit considera que l’alcalde de Manresa ha de tenir molt clar que «la gent ens ve a Manresa en cotxe. Potser d’aquí molts anys vindran amb altres coses, però, de moment, vindran en cotxe». Va proposar que es traslladi l’estació d’autobusos al sector del Pont de Ferro i en l’espai que deixa lliure hi hagi un gran parc. «Els usuaris del transport públic podran baixar a la Bonavista», diu. Va afegir que «tot això anirà lligat amb una línia de bus interurbà que anirà per Sant Joan, carreteres de Cardona i Vic, Pujada Roja i polígons de Sant Fruitós». Per a Bacardit es tracta «d’una proposta d’estructuració d’una realitat urbana forma per Manresa, Sant Joan i Sant Fruitós. Crearem una nova avinguda que anirà de Sant Joan a Sant Fruitós acompanyada de línia de transport interurbà».