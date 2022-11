«Oportunitats. Ordre. Orgull». Amb aquestes tres paraules i el lema «L’alcalde que Manresa necessita», es presentarà aquest dimecres la candidatura de Ramon Bacardit, de Junts, a les pròximes eleccions municipals i el projecte de ciutat de la formació que encapçala.

L’acte se celebrarà a les 8 del vespre a la sala petita del teatre Kursaal. La presentació de la candidatura i del projecte que defensarà és obert a tothom qui vulgui.

De fet Bacardit ja va presentar públicament la seva candidatura en un acte que es va fer el passat mes d’abril durant el qual va afirmar que que encapçalarà una llista electoral per aconseguir que la ciutat «brilli amb llum pròpia» i «sumi» de veritat per assolir objectius. Regidor d’Urbanisme per Convergència durant la primera etapa de Valentí Junyent (2011-2015) ha protagonitzat ja diversos actes de precampanya amb protagonistes com l’exconseller i exalcalde de Barcelona Xavier Trias, o els exconsellers d’Interior Joaquim Forn i Miquel Sàmper.