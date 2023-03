El Col·legi d’Arquitectes invertirà més de 300.000 euros a millorar la Casa Lluvià

El ple de l’Ajuntament de Manresa va aprovar per unanimitat, renovar per a 30 anys el conveni de cessió de la Casa Lluvià a la Demarcació Comarques Centrals del COAC. Aquest emblemàtic edifici és la seu del Col·legi d’Arquitectes a Manresa, i rebrà, per part del COAC, una inversió de més de 300.000 euros per tal de millorar-ne l’accessibilitat i fer-lo més eficient energèticament.

El primer conveni de cessió es va signar el 1989, per 25 anys, a canvi de la rehabilitació de l’edifici, que es va convertir en un punt de visat i suport als arquitectes i centre de trobada i foment de la cultura arquitectònica a través de diverses activitats obertes a la ciutadania. El 2012 es va renovar per a 12 anys més amb unes millores substancials en les instal·lacions de l’edifici, que es va començar a compartir l’edifici amb Fira Mediterrània Tindrà ascensor Ara, amb aquesta nova renovació, el Col·legi es compromet a invertir més de 300.000 euros a millorar l’accessibilitat de l’edifici i a fer-lo més sostenible energèticament. Les obres permetran dotar-lo d'ascensor, plaques fotovoltaiques i tancaments que el facin més eficient energèticament. Durant el ple, la presidenta de la Demarcació Comarques Centrals del COAC, Claudina Relat, va destacar que “ara més que mai, com a Demarcació, tenim la voluntat i el compromís de seguir apostant per la ciutat i per capitalitzar, conjuntament amb Vic, el nostre territori”. I va assegurar que la inversió prevista “és un gran repte, ja que es tracta d’un edifici amb un gran valor arquitectònic i patrimonial, però els valors d’avui en dia ens empenyen a adaptar l’edifici: la pluralitat i la descarbonització són dos temes cabdals pel futur del nostre col·lectiu”. Es preveu per a aquest mateix any 2023 la redacció del projecte tècnic mitjançant concurs i l’inici de les obres per al 2024 o 2025.