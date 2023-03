ERC admet un «malentès» sobre el pla de mobilitat, però nega crisi de govern a Manresa

Els 45 minuts que va passar la càmera de filmació enfocada al gran domàs que presideix l’espai de la sala de plens, en la sessió de dijous, no presagiava res de bo. Tal i com va explicar aquest diari, els regidors de Junts per Manresa es van plantar i van forçar l’eliminació de l’ordre del dia del nou pla de mobilitat, en el que suposava la primera retirada pública i notòria de suport als socis republicans de govern. Avui el que es pot afegir és que, de moment, ni uns ni altres trenquen la coalició pel que ERC considera que ha estat un «malentès» subsanable.

Un malentès que té el seu origen en que ERC no va informar ni als socis de govern ni a la resta de grups d’oposició que Fem Manresa trencava files en el consens del nou pla de mobilitat, el que va fer que es pronunciessin públicament en una presentació a la Sala de Columnes, dies abans del ple, lloant un consens a l’entorn del nou document que ja no existia.

Tot seguit la indignació va fer que PSC i també Junts saltessin del pla de mobilitat mentre avançava cap a la seva aprovació pel ple municipal.

Què va passar?

Si en l’origen del conflicte hi ha que Fem Manresa va comunicar al govern que trencava el consens, però aquesta informació no va arribar a la resta de grups què va passar?

Segons Pol Huguet, portaveu del grup d’ERC, no hi ha ni deslleialtat ni engany. Simplement «no vam entendre que Fem tingués el sentit del vot decidit definitivament».

Pensaven «que se’n podia continuar parlant». Afirmen que «hi va haver un malentès» i consideren que «en una conversa quan el missatge no s’entén és responsabilitat compartida entre emissor i receptor. No ens fa res acceptar-ho». El portaveu republicà afirma que «mai ens havíem plantejat que ningú hi votés en contra després de 2 anys treballant conjuntament i dient que era un bon pla».

Afegeix que Fem va comunicar que la seva assemblea hi havia coses que no veia de bon ull i que no tenien clar el sentit de vot. El regidor republicà de Mobilitat, David Aaron López, va respondre a Fem que la mobilitat comarcal no era competència del Pla de Mobilitat de Manresa «i ens vam quedar tranquils pensant que farien un sí crític o una abstenció optimista. Això és el que vam entendre. No diem que Fem hagi mentit en cap cas. En una conversa per telèfon en què es diu el contrari del que s’ha dit durant 2 anys, el regidor va entendre això».

"Confiarem fins a l'últim dia"

Pel que fa a la plantada de Junts i si tindrà conseqüències, diu que «nosaltres som d’una manera que no concebem la política ni el treball en equip sense confiar en els companys de govern, de grup i tècnics. Per tant, continuarem confiant amb els nostres companys de govern, de grup i tècnics fins l’últim dia de mandat».

"Treure ferro i refredar el partit"

Per part de Junts, el president del grup municipal i exalcalde, Valentí Junyent, considera que toca «treure ferro, refredar el partit i reflexionar tots plegats de perquè hem arribat aquí».

Ell opta per «completar el doble compromís amb els ciutadans i amb el govern de la ciutat», tot i les dificultats, perquè en aquest escenari «s’hi barreja el legítim interès per ser alternativa política a les portes d’unes eleccions».