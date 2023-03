ERC perd el suport també de Junts i retira del ple el nou pla de mobilitat de Manresa

El consens pel nou pla de mobilitat de Manresa ha quedat reduït a la mínima expressió i el que havia de ser una exhibició d'unanimitat encapçalada per ERC poc abans de les eleccions s'ha convertit en un naufragi de primer ordre.

Primer va anunciar el vot negatiu Fem en l'acte pensat per escenificar la unitat. Després el PSC va anunciar que tampoc l'aprovaria perquè va considerar una deslleialtat que el govern no informés que ja no hi havia unanimitat. Però el que s'ha sabut ara és que ERC tampoc va informar el seu soci de coalició. Núria Masgrau, de Junts, va fer la seva intervenció a la Sala de Columnes sense saber que Fem pensava desmarcar-se de l'acord i així ho havia comunicat al regidor de Mobilitat, David Aaron López.

Això no va agradar gens a Junts i l'enfrontament estava servit: en els prolegòmens del ple d'aquest dijous, Junts ha plantejat a ERC que retirés el pla o no el votaria a favor.

El ple ha començat 20 minuts tard perquè s'estava intentant redreçar la situació. Cares llargues a la sala i tensió latent.

Després de dues hores i mitja de ple es fa un recés d'un quart d'hora que en aquesta ocasió ha durat 45 minuts, convertint el ple en formalment molt irregular.

Davant de tot això l'alcalde ha anunciat que retirava l'aprovació del pla de l'ordre del dia.