Donar-se suport de mare a mare en un tema tant transcendental com la maternitat i la lactància. Perquè hi ha moments, amb el nadó acabat de néixer, que tot són dubtes, i poder parlar amb altres mares que han passat per la mateixa situació i se n’han en sortit és clau. Aquest és el sentit de Fem Pit. L’associació d’ajuda mútua ha recuperat les seves trobades presencials després de la pandèmia. Han començat reunions setmanals i estrenen un nou espai, la ludoteca Ludugurus.

«No és una consultoria sobre lactància», deixar clar una de les responsables de l’associació, Elisenda Guasch. Aquest dimarts al matí s’ha dut a terme la primera de les trobades. Guasch assegura que l’objectiu de l’entitat és donar suport a les mares que volen alletar, fer-ne difusió i ajudar en tot el que faci referència a la lactància materna i, sobretot, oferir un espai on les mares puguin compartir experiències i ajudar-se en un moment de molta intensitat».

Totes són mares voluntàries, i alguna d’elles fan d’assessores de lactància, també voluntàries. Bàsicament dinamitzen les trobades. Es faran un cop a la setmana de les 10 del matí a 2/4 de 12 del migdia. S’alternaran en dos dies. Una setmana es faran en dimarts i l’altra en dimecres.

Guasch afirma que sovint les mares i les famílies es preparen pel moment del part, però no sempre pel post part i per la lactància quan, en canvi, «és un moment molt intents, i sostenir aquesta intensitat sola és molt difícil». A més a més l’administració no hi ajuda, insisteix.

Fem Pit ressalta que hi ha molts passos a fer per promoure la lactància materna. Posem com a exemple que organismes com l’OMS la recomanen els sis primers mesos de vida del nadó, quan en canvi la baixa maternal s’acaba als quatre mesos. «A demanda és a demanda, i així és impossible», argumenta Guasch.

Assegura que cada vegada hi ha més consciència sobre la importància de fer lactància materna, però que fa falta donar-hi més visibilitat. «Costa veure algú alletar i sovint les posicions no són del tot correctes perquè venim de la cultura del biberó. D’aquí la importància d’aquest grup, perquè mares vegin que altres mares han superat dificultats».

A més a més «encara incomoda veure al carrer una mare alletant quan la funció dels pits és aquesta, alletar». Fem Pit va demanar a l’Ajuntament que promogués espais d’alletaments. S’hi està treballant. D’entrada es pensa en espais interiors, tant públics com privats.

L’associació va néixer el 2017. La pandèmia va interrompre les seves reunions presencials, que llavors celebraven al SIAD. A partir d’aleshores les reunions es van fer en línia. «Hem estat algun temps aturades per manca de voluntariat, «tan necessari per les associacions». Ara s’han donat les condicions per tornar-hi.

Les trobades se celebren a la ludoteca Ludugurus que gestiona Creu Roja, un espai més amable i adient per als nadons que no pas el SIAD. La responsable de l’equipament, Mireia Porto explica que Ludugurus acull el projecte Temps per Viure, un servei de canguratge obert a tota la ciutat per a nens de 0 a 3 anys, els matins, i de 4 a 14, a les tardes. És gratuït i cal cita prèvia. «El que pretenem també és associar-nos amb entitats com Fem Pit» perquè hi puguin dur a terme les seves activitats.