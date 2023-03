L’expert en Internet, president de la Fundació PuntCat i fundador de Roca Salvatella, Genís Roca, va ser el conferenciant de l’acte que va organitzar UManresa per presentar el nou grau en Gestió de la Societat Digital que la Facultat de Ciències Socials d'UManresa poarà en marxa el curs vinent 2023-2024.

Roca, que va pronunciar la xerrada titulada “Estar sempre exposats a la sorpresa”, va explicar que el principal repte de la societat, les empreses i les organitzacions és saber gestionar la transformació digital i comptar amb perfils professionals que entenguin què està passant, prenguin decisions sobre què s’ha de fer i després convencin l’empresa o l’organització sobre la necessitat de tirar endavant els canvis. “La caixa d’eines del segle XXI és la gestió, tal com s’ha fet tota la vida”.

Segons Roca, la transformació digital és una qüestió d’idees, de planificació i de gestió. La tecnologia canvia de forma vertiginosa, però això no vol dir que no es pugui planificar.

Els moments claus

L’expert va assenyalar tres moments clau que s’inicien els anys 80. Va ser just aquella dècada quan empreses i organitzacions van introduir la tecnologia en la gestió, en el procés que es va conèixer com a informatització.

Més tard, a principis del segle XXI, neixen les primeres xarxes socials, que van canviar la manera de relacionar-se amb els clients, usuaris i ciutadans. El tercer moment és el més recent: es va iniciar fa cinc anys amb l’onada del “data” i la Intel·ligència Artificial (IA), que va permetre incorporar l’aprofitament de les dades per a la presa de decisions.

Per a Roca, la primera de les fases es va fer de manera molt intensa a la majoria d’empreses i organitzacions del nostre país i, al llarg de tot aquest temps, ha passat a formar part indissociable de la seva activitat.

Introduir canvis en aquest context és complex i, per això, moltes empreses ho descarten. Així, la informatització de la gestió que va millorar l’eficiència de moltes empreses és, avui, un dels frens per abordar processos de transformació digital, com ara l’aprofitament de les dades per a la presa de decisions. Això, va dir Roca, requereix que les empreses i organitzacions sàpiguen combinar bé els equips d’operacions i els d’exploracions i que la transformació digital s’hagi convertit bàsicament en un repte de gestió. La innovació, va assegurar, “ha de molestar”, a més, requereix agilitat en la presa de decisions.

El nou grau

En l’acte, va intervenir també la directora de desenvolupament corporatiu de la Fundació Universitària del Bages, Carlota Riera, que va emmarcar el disseny i creació d’aquest nou grau en la voluntat de la Universitat d’impactar positivament en el territori, partint de l’experiència d’UManresa en la innovació transformativa i les agendes compartides.

És en aquest marc d’innovació i de col·laboració que es detecta la necessitat del perfil professional que vol formar el nou grau en Gestió de la Societat Digital.

De la seva banda, la degana de la Facultat de Ciències Socials de Manresa i vicerectora del Campus Manresa de la UVic-UCC, Sílvia Mas, va donar detalls sobre diferents aspectes del grau. La formació, va explicar, se centrarà en tres àmbits: les dades, la tecnologia i la gestió. Tot plegat amb una mirada transversal i amb la voluntat de formar persones que entenguin la tecnologia com una eina per contribuir a fer un món millor, més just i que doni resposta als objectius de desenvolupament sostenible.

Va tancar l’acte el director general de la Fundació Universitària del Bages, Valentí Martínez, que va posar de relleu la implicació de totes les persones que han fet possible la creació del nou grau, així com la maduresa de la institució universitària perquè projectes complexos com aquest, la creació d’un títol pioner i innovador, es facin realitat

Segons Martínez, “la tecnologia és un repte, però també una aposta que, en el cas del nou grau, connecta la trajectòria d’UManresa amb la innovació, la cooperació i l’expertesa de la Universitat en la formació de l’àmbit empresarial”.