UManresa oferirà el curs vinent el nou grau de Gestió de la Societat Digital

La Fundació Universitària del Bages (FUB-UManresa), oferirà el curs vinent un nou grau. El de Gestió de la Societat Digital. Es tracta d’una titulació innovadora que pretén formar un nou perfil que actualment no existeix com és el professional de la gestió d’organitzacions i projectes digitals.

Formarà part de l’oferta d’estudis que ofereix la Facultat de Ciències Socials, dins l’àrea d’Empresa. D’entrada oferirà 40 places.

«Estem creant una professió nova», ha assegurat a Regió7 la directora de Desenvolupament Corporatiu de la FUB, Carlota Riera. Es pensa en professionals analistes de dades, responsables d’estratègies digitals o gestió d’organitzacions i empreses.

Actualment el campus UManresa de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya ofereix set graus. Seran vuit amb Societat Digital i nou si es té en compte que el curs vinent també es posarà en marxa Odontologia. En aquest darrer cas conjuntament amb el campus Vic de la UVic-UCC.

Societat digital

La iniciativa de tirar endavant un grau d’aquest tipus sorgeix del paper «que ens sembla que ha de fer la universitat i que la societat demanda, que és formar professionals que necessita el nostre món», explica Riera. Afirma que en aquest cas «tenim el repte d’entomar la transformació digital per contribuir a un món millor, més just i sostenible.

Segons la vicerectora del campus Manresa de la UVic-UCC i degana de la Facultat de Ciències Socials, Sílvia Mas, és un grau innovador, únic i viu perquè perquè les tecnologies evolucionen constantment, «vivim en un món en transformació», i això es tindrà en compte als estudis. «No es tracta de traslladar en format digital allò que es fa en paper, sinó d’utilitzar la tecnologia per fer una societat més justa i ètica. A ser millors i més eficients, però també més solidaris».

Les classes seran semipresencials a la FUB2, on ara s’hi concentra tot el relacionat amb Empresa. Tres matins a la setmana hi haurà classe presencial i els altres 2 es podran fer des de casa. Es treballarà per projectes i per reptes reals, amb molt debat per fomentar l’esperit crític. «Es tracta de fer més preguntes que respostes, perquè les respostes ja en les donen les màquines». Es faran pràctiques en empreses, organitzacions i possiblement també a l’administració pública.

Riera explica que el grau girarà al voltant de tres pilars bàsics. La dada, la tecnologia i la gestió de projectes.

Pel que fa a les dades Riera comenta que el món digital en genera moltes i hi ha d’haver algú que les interpreti per poder prendre decisions.

De la tecnologia el grau tocarà les revolucions tecnològiques que hi ha hagut i «on som actualment», i pel que fa a la gestió de projectes el grau es proposa formar «líders» d’organitzacions i equips.

Tot amb una mirada «molt ètica». Riera assegura que «necessitem persones tecnològiques amb sensibilitat, i gent amb sensibilitat interessada en el món tecnològic».

Per fer el grau no caldrà ser especialista en el món tecnològic però sí que hi tinguin interès, remarca. «Hi haurà molta tecnologia, però també fa falta vocació i sensibilitat social.

Aquest grau ha de servir per «dissenyar el futur humà, no el tecnològic. Els estudis estan pensats per gent que vol canviar el món amb cert gust per la tecnologia».

El nou grau ja ha rebut el vistiplau de les autoritats universitàries. La Direcció General d’Universitats està pendent de validar els espais on es cursarà.

Més novetats i Odontologia

A part del nou grau de Gestió de la Societat Digital, el campus Manresa de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya posarà en marxa nous màsters i postgraus.

De postgraus comptarà amb el de Transtorns Alimentaris Pediàtrics conjuntament amb l’Institut EPAP de Portugal.

També posarà en marxa el de Salut Mental Comunitària, en col·laboració amb la Càtedra de Salut Mental de la UVic-UCC.

I finalment durà a terme un postgrau en Educació Emocional: escola, família i societat. Anirà a càrrec d’Eva Bach i Aloma Cuiné.

El grau d’Odontologia, compartit entre Vic i Manresa, serà l’altra gran novetat del curs vinent. El tira endavant la Fundació d’Estudis Superiors en Ciències de la Salut, titular de la Facultat de Medicina. D’entrada oferirà 60 places.

La titulació tindrà una durada de cinc cursos. Els tres primers s’impartiran a Vic, a la seu de la Facultat de Medicina, a can Baumann. Els dos últims, coincidint amb les assignatures vinculades a la pràctica clínica, es duran a terme a Manresa, a la Clínica Universitària de la Fundació Universitària del Bages.

Els estudiants faran més de mil hores de pràctiques amb pacients reals a la Clínica Universitària i també e l’Hospital de la Santa Creu de Vic, a centres d’atenció primària de la Catalunya central i a centres sanitaris col·laboradors.

En perspectiva també hi ha el nou grau d’Audiologia, impulsat igualment per la Fundació d’Estudis Superiors en Ciències de la Salut.