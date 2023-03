Un formatge d'Ampans amplia el rècord Guinness del restaurant amb la tria de formatges més gran del món

Es diu Les Grands Buffets. És un restaurant fundat a Narbona (França) el 1989 i pot presumir d'ostentar el rècord Guinness per disposar de l'assortiment de formatges més gran del món, reconeixement que va rebre el 23 de febrer del 2020. En total, ofereix 111 formatges, als quals se sumarà a partir d'ara una nova varietat molt propera a casa nostra. La primera catalana que s'hi afegeix: un formatge artesanal de la formatgeria Muntanyola de la Fundació Ampans de Manresa. En concret, el Lúpulus de Formatges Muntanyola. A l'hora d'incorporar-lo n'han valorat la qualitat del producte i el projecte social que hi ha al darrere.

Des del 2014, en què la formatgeria Muntanyola va passar a mans de la Fundació Ampans d'atenció a persones amb discapacitat intel·lectual, gràcies als coneixements dels seus mestres fundadors i també a la incorporació de nou talent, els Muntanyola han anat sumant premis i reconeixements a les seves varietats, com les Medalles d’Or, Plata i Bronze al World Cheese Awards, el Gourmet Quesos i els Premis Làctium. Entrar a formar part de Les Grands Buffets és un nou pas endavant d'especial importància.

Trenta metres lineals d'assortiment

El disseny de l'assortiment de formatges de Les Grands Buffets, a cura de Louis Privat, propietari i fundador del restaurant, amb l'ajuda de Xavier Thuret, Millor Artesà Formatger de França, va suposar quatre anys de feina fins a aconseguir les citades 111 varietats de tot el món. Es tracta d'un escenari de 30 metres lineals proveït i presentat a diari per David Marrant, el Màster Formatger de la casa, i pel seu equip de tres persones, que treballen per oferir diverses seleccions temàtiques per tal que cada comensal descobreixi o redescobreixi els grans clàssics i també formatges insòlits a nivell nacional i internacional.

Formatges Muntanyola d'Ampans elabora varietats de formatge artesà des de Ca l'Urpina, una finca situada a raser del massís de Montserrat i que forma part del projecte social de la fundació. Inclou 14 varietats de formatge: blaus, tendres, curats, semicurats, amb pebre, amb herbes… i treballa amb quatre varietats de llet: de cabra, de búfala, de vaca i d’ovella. Totes elles de productors de proximitat o de ramat propi. s. En el procés d’elaboració dels formatges, des de la cura del ramat i fins que arriben a taula, hi intervenen persones amb discapacitat intel·lectual i situació de vulnerabilitat.

La presentació, aquest migdia

Aquest migdia, una delegació d'Ampans, encapçalada pel seu director general, Toni Espinal, i per Anna Prado, responsable de Formatges Muntanyola, serà rebuda a Les Grand Buffets de Narbona per Louis Privat per tal de fer la presentació de la incorporació del Lúpulus al bufet de formatges.

Les Grands Buffets rep anualment 360.000 visitants, ofereix 500 quilos de formatges, hi treballen 180 persones i té 70 referències de vins i xampanys, entre d'altres. Segurament un dels aspectes que crida més l'atenció i que ha ajudat a la seva popularitat és que ofereix a la clientela tots els seus bufets (incloent-hi foie-gras, ostres i salmó fumat, entre d'altres) a un preu únic de 52,90 euros.

El Lúpulus, inspirat en receptes ancestrals belgues

El formatge de vaca ecològic semicurat i rentat amb cervesa Lúpulus s’elabora a través d’un procés artesanal. La formatgeria Muntanyola utilitza llet de vaca d’una explotació ramadera amb producció i certificació ecològica. Té una maduració lenta de dos mesos on els llevats estimulen el desenvolupament dels ferments aportant-hi cremositat i una personalitat especial. De textura fina i tendre, el Lúpulus té un sabor molt equilibrat i una lleugera amargor. En boca s'experimenta un exterior ple de matisos de cereal mentre que el seu interior sorprèn amb un sabor típic dels formatges de llarga curació. Es tracta d'un dels primers formatges madurat amb cervesa de tota la península inspirat en receptes ancestrals belgues.