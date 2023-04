Manresa i Moià celebraran aquest divendres, 7 d'abril, la processó del Divendres Sant. En el cas de la capital del Bages, la celebració començarà a les 8 del vespre, un cop arribi la formació dels Armats a la basílica de la Seu i d'allà passarà per una vintena de vials i places abans de tornar al mateix punt de partida. Des les 19.30 a les 22.30 h es faran talls puntuals de trànsit per carrers del Centre Històric per on passarà. Aquest serà el seu recorregut:

El recorregut Basílica de la Seu

Carrer de Vallfonollosa

Plaça d’en Creus

Carrer de les Piques

Plaça Llissac

Passeig de la República

Carrer de Talamanca

Plaça Gispert

Carrer del Camp d’Urgell

Plaça de Valldaura

Carrer d’Urgell

Plaça d’Anselm Clavé

Carrer de Sant Domènec

Plaça de Fius i Palà

Carrer del Born

Plana de l’Om

Passeig de la República

Plaça Llissac

Carrer de les Piques

Plaça d’en Creus

Carrer de Vallfonollosa

Basílica de la Seu Participants a la processó: Armats de Manresa-Pas i Confraria del Natzarè

Associació Reparadora de Pius IXè (Cos de portants del Sant Crist)

Reial i venerable Congregació de la Bona Mort amb la Dansa de la Mort de Manresa

Pas i Penó de la Congregació de la Verge dels Dolors

Pas del Sant Sepulcre i Confraria de la Puríssima Sang de Nostre Senyor Jesucrist

Relíquia de la Santa Espina portada per la Presidència

Pas de la Germandat Nostra Senyora de l'Esperança Macarena, amb madrines i banda de música. Evolucions durant la processó: Ball de la Moixiganga: plaça Gispert

Armats: plaça Valldaura, Plana de l’Om

Dansa de la Mort: sortida de la Seu, plaça Gispert, arribada a la Seu

Cant de saetas Esperança Macarena: sortida i arribada a la Seu Un cop finalitzat el recorregut, la processó arribarà a la Seu al voltant de les 11 de la nit, on es durà a terme la trobada del Sant Crist de l'Associació Reparadora Pius IXè amb la Verge de la Germandat Esperança Macarena. Les entitats de la Setmana Santa a Manresa es constitueixen en una associació Més de 12 hores d'esdeveniments A banda de la processó, hi haurà altres actes que començaran hores abans. A les 10 del matí, la Confraria del Natzarè serà a Ca la Buresa (plaça de Fius i Palà, núm.1); el pas de la Macarena, a la basílica de la Seu, a partir del 2 d’abril; la Confraria de la Bona Mort, a la Casa Rius-Pastor (carrer de Jaume I, núm. 1-3). A les 11 del matí es farà el solemne Via Crucis a la Seu, organitzat per l'Associació Reparadora de Pius IXè i Cos de Portants del Sant Crist. A les 6 de la tarda, el Ball de la Dansa de la Mort a la plaça de Sant Domènec, el trasllat del pas del Natzarè a la Seu i el Ball de Moixiganga del Casal Cultural Dansaires Manresans. A 2/4 de 7 de la tarda, la presentació d'Honors del Maniple dels Armats de Manresa al Governador de la Minorisa Romana, a Sant Domènec. La processó de Moià La processó de Divendres Sant de Moià s’iniciarà a les 21 hores, juntament amb els armats, des de l’església parroquial, passarà pels carrers del nucli antic i els misteris acabaran exposats a la plaça Major. Com a cloenda s’interpretarà el Cant de les agonies.