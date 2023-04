La brutícia als carrers de Manresa a causa dels coloms és un problema que va a més

A Manresa cada vegada és més habitual trobar voreres i mobiliari urbà empastifats amb excrements de coloms. Que no plogui no hi ajuda, ni tampoc les restriccions a l’hora de netejar amb aigua els carrers a causa de la sequera. A això, cal afegir-hi la política de l’Ajuntament en aquest tema a partir del protocol elaborat el 2018, que passa per destinar esforços a fer pedagogia perquè la gent no doni menjar als coloms i, alhora, a fer captures només quan es constati una concentració superior a la mitjana.

L’Ajuntament va anunciar el mes passat la darrera mesura per reduir les molèsties dels coloms. La posada en marxa una campanya per demanar a la ciutadania que no els alimenti a la via pública mitjançant un vídeo animat amb el missatge Si ens voleu cuidar, no ens doneu menjar en què se sent una veu com si fos la d’un colom que posa èmfasi en què aquestes aus habiten la ciutat perquè hi troben aliment de forma fàcil i que, si no fos així, tornarien a zones naturals, fora dels espais urbans. Es va difondre a través de les xarxes socials municipals i també a través de Canal Taronja.

Una altra via que té el consistori per impedir aquesta pràctica és multar als alimentadors. Segons dades facilitades a Regio7, en el període 2020-2022 ha multat nou persones amb sancions que van dels 150 als 300 euros.

Canvis de criteri

El setembre del 2017, l’Ajuntament va decidir prescindir dels remolcs parany que utilitzava per capturar coloms, normalment amb una periodicitat quinzenal. L’any abans, n’havia capturat més de 2.600 i havia rebut 30 queixes de ciutadans per brutícia i altres problemes generats per aquestes aus. L’octubre del 2018 va reprendre temporalment les captures amb remolcs, però el 2019 va activar un nou protocol basat en la pedagogia i en les captures en casos puntuals. A partir d’aquell any, pel que fa a les queixes, no han baixat de la setantena anual. L’any que n’hi va haver més va ser el 2020, amb 613 captures i 99 queixes. El 2021, excepcionalment, hi va haver 1.576 captures, que són gairebé un miler més que l’any anterior. Segons fonts del consistori, aquest increment el va motivar el fet que «es va actuar sobre un gran dormidor i es van fer captures sistemàtiques en un altre punt conflictiu». Hi afegeix que «també es deu al fet que la pandèmia va provocar que durant el 2020 es fessin menys actuacions». L’augment de captures va fer baixar les queixes (70) en comparació amb l’any anterior.

Menys captures, més queixes

L’any passat, les captures van disminuir fins a 910, la qual cosa va comportar un augment de les queixes, de 70 van fer el salt a 89.

La decisió del consistori de deixar de fer captures amb remolc la van generar la queixa d’animalistes a la qual es va sumar el col·legi d’advocats. Consideraven que el mètode era cruel. Passava per posar pinso i aigua en uns remolcs distribuïts per l’espai públic amb dues entrades al sostre i esperar que estiguessin prou plens dels coloms que s’hi anaven a alimentar per no deixar-los sortir i traslladar-los amb unes gàbies de plàstic. Un 60% se sacrificaven i la resta es lliuraven al centre de cria d’aus rapinyaires Roc Falcon SL, per ser utilitzats com a aliment.

L’Ajuntament també ha desestimat els anticonceptius per a coloms com a mètode de control.