«La Catalunya de les ciutat mitjanes com Manresa és la Catalunya d’èxit». O bé «nosaltres no parlarem d’independència, parlarem de com fer-la des de la base, des del món local». Són algunes de les afirmacions que s'han pogut escoltar durant una conversa en to informal que han mantingut aquest divendres al vespre el candidat de Junts a l’alcaldia de la ciutat, Ramon Bacardit, i el director de l’oficina dels eurodiputats de Junts, Aleix Sarri. La presentació de l’acte ha anat a càrrec del regidor Josep Maria Fius.

Sarri ha assegurat que Bacardit és un dels millors candidats que té Junts a tot el territori, i que a més a més «defensa la nostra identitat a través dels ajuntaments. Sovint ho veiem com una cosa abstracte que no té res a veure amb les polítiques del dia a dia, però té tot el sentit del món». L’assessor de Junts a Europa ha defensat el paper de les ciutats mitjanes com a Manresa. «Una Catalunya en què Manresa tingui un rol més important serà una Catalunya més pròspera, més rica, més lliure i també més catalana». Per aquesta regla de tres «fer més gran Manresa és una forma de defensar la nostra nació, la catalanitat del país i la llibertat futura». I ha confiat que aquest projecte el lideri Bacardit. També ha parlat de llengua. Ha afimat que no «només s’ha de protegir per preservar la nostra identitat, sinó també la nostra prosperitat». Bacardit ha explicat que va anar veure Sarri al seu despatx perquè l’instruís per casar «el discurs de l’aspiració nacional amb unes eleccions locals». Va deixar clar que la independència no serà l’eix del seu programa, però sí que «des del món local es pot construir amb accions concretes com la desconnexió energètica o alimentària». Sobre Europa Sarri ha manifestat que «no hem d’esperar que faci allò que nosaltres no vulguem fer o no fem. El que li hem de demanar és que promogui un terreny de joc neutral en que es defensin els drets fonamentals. No els d’Espanya, que es basen en la unitat, sinó els drets fonamenal». L’acte s’ha celebrat a la casa Lluvià.