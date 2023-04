Una línia elèctrica ha encallat les obres de la futura seu del Govern a Manresa

El soterrament d’una línia elèctrica de baixa tensió ha encallat els darrers mesos una de les obres més importants que hi ha en marxa a Manresa, tant per la seva dimensió, pel que suposarà com també pel seu volum econòmic, que és de 20,6 milions d’euros. Es tracta de la futura seu del govern de la Generalitat als antics jutjats de la Baixada de la Seu. Finalment, els treballs a la xarxa elèctrica començaran dilluns, i duraran set setmanes.

Els enderrocs dels edificis del carrer Galceran Andreu -com el de l’antiga seu de la Creu Roja a Manresa- i el carrer Codinella afectats pel projecte van començar el setembre passat. La previsió inicial era que duressin quatre mesos. En tractar-se d’immobles en ple Centre Històric i a una zona de difícil accés per a vehicles pesants, es va resoldre que els aterraments es farien manualment. Però van topar amb un altre problema. Les línies elèctriques que penjaven de les façanes dels edificis que han d’anar a terra. Fonts de la Generalitat, que és qui assumeix el projecte, van admetre el febrer passat, quan els enderrocs ja haurien d’estar enllestits, que els treballs estaven aturats temporalment perquè la línia elèctrica s’havia de soterrar (veure Regió7 del 8 de febrer del 2023). Ara, tres mesos després, finalment es desencallarà, ha confirmat la Generalitat. Els treballs no s’han aturat del tot, però sí que s’han alentit. Exteriorment no es veu cap avenç. Les obres, dilluns Dilluns vinent Edistribuión Redes Digitales SLU iniciarà els treballs de la xarxa aèria i subterrània de baixa tensió del carrer Galceran Andreu. Els treballs tindran una durada de set setmanes i puntualment es tallarà el trànsit de vianants al Galceran Andreu. El de vehicles està tallat des del setembre passat. Puntualment l’accés a la passera de de la Via de Sant Ignasi s’haurà de fer per la plaça Immaculada. De fet els treballs ja han començat aquest dijous amb la instal·lació de suports de fusta i cablejat aeri provisional al carrer Codinella i al Galceran Andreu. Infraestructures de la Generalitat ha d’estudiar ara si els treballs de la futura seu del govern a Manresa i la Catalunya central es poden reprendre paral·lelament al de les obres per soterrar la xarxa de baixa tensió. L’obra d’enderroc de l’illa de cases que envolten els antics jutjats de la Baixada de la Seu és el primer pas per fer realitat l’edifici del Govern a Manresa. Es divideix en tres fases. La primera és l’aterrament dels edificis adjacents dels carrers Galceran Andreu i la Codinella. Es fa de manera manual. Els primers cops de mall es van fer el setembre passat i l’obra s’havia d’enllestir en quatre mesos. La segona fase dels enderrocs ja seran a l’interior de l’edifici dels antics jutjats i a la torre dels Predicadors, que és el que hi ha al costat. La tercera fase consistirà en una intervenció arqueològica com és preceptiu fer-ho en qualsevol obra que es porti a terme el Barri Antic de la ciutat. Les obres en sí A partir d’aquí, amb pràcticament tota l’illa neta d’edificis, començarien les obres de la futura seu del Govern a la Catalunya central. Es rehabilitarà l’edifici dels antics jutjats i s’ampliarà amb un de nou pel antó dels carrers Galceran Andreu i Codinella. La façana de l’entrada de la ciutat per la Via de Sant Ignasi canviarà. La previsió inicial és que durin tres anys. Tenen un pressupost de 20,6 milions d’euros. L’anunci de l’inici de les obres el va fer el setembre passat el llavors vicepresident del govern i conseller de Polítiques Digitals i Territori, Jordi Puigneró. El projecte, però, és una vella aspiració que ja es va exposar al conseller de Territori i Sostenibilitat Lluís Recoder durant una visita que va fer a Manresa a finals del 2011. Ja llavors se li va exposar la idea que els jutjats vells podrien ser la futura seu del govern a Manresa. A l’edifici hi aniran tot els serveis i departaments que la Generalitat té escampats per la ciutat. S’ha concebut un equipament amb un gran pati interior amb una coberta vidriada. Tindrà dues missions: fer gairebé de plaça i comunicar el carrer Codinella amb la Baixada de la Seu, i distribuir els espais cap els diferents departaments de la Generalitat. També hi haurà l’Oficina d’Atenció al Ciutadà, la finestreta única per fer qualsevol tràmit que depengui de la Generalitat. El nou edifici annex als jutjats tindrà cinc plantes, una sala d’actes i un aparcament d’una vintena de places. Hauria d’estar enllestit el 2027. El projecte també inclou l’ampliació del parc de la Seu.