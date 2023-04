Impulsem Manresa considera arbitràries i il·legals les contribucions especials que hauran de pagar els veïns del Guimerà per finançar les obres que l’han de convertir en un carrer per a vianants.

El número 2 de la candidatura, Jesús Alonso, que va ser degà del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya entre el 2002 i l 2006, considera que el criteri que s’ha utilitzat és «un mecanisme clarament obsolet» que els ajuntaments ja no utilitzen «a causa de la insguretat jurídica i la quantita de jurisprudència contrària en moltes de les actuacions».

La candidatura fa notar que no es pot carregar als veïns unes contribucions tenint en compte que no només beneficiarà els propietaris sinó «que estem davant una àrea» comercial i el benefici serà general.

Continua dient que no es pot carregar als propietaris actuals "el fet de refer totalment les infraestructures d’electricitat, gas o aigua perquè ja existeixen".

Finalment ressalta que no es poden imposar unes possibles contribucions especials de forma «arbitrària», sinó que s’han de justificar. Alerta que l’ampliació de voreres no s’han d’executar amb contribucions especials dels propietaris, i «no s’entendria que en aquest carrer en concret sí que n’hi hagués». Assegura que hi ha jurisprudència en aquests casos.

Al marge d’aquestes qüestions tècniques, Impulsem critica que la presentació del projecte s’hagi fet a «contrarellotge» per temes electorals «i amb un calendari aparentment forçat de desenvolupament i execució d’obres». Avisa que «sovint la qualitat està renyida amb les presses».

Més carrers per a vianants

La candidatura, però, creu que el Guimerà ha de ser un carrer per a vianants, i no l’únic. N’hi hauria d’haver més.

Segons el candidat a l’alcaldia per aquesta formació, Joan Vila, «ciutats d’arreu del món com Copenhague o Amsterdam, o més properes com Pontevedra o Pamplona, han incentivat les peatonalitzacions per tal de perseguir el que en urbanisme s’anomena ‘la ciutat dels quinze minuts’. Manresa ha perdut molts trens a les últimes dècades per culpa de la manca de lideratge, i l’urbanístic n’és clarament un d’ells», assegura.

Per a la candidatura municipalista, el pla d’actuació del carrer Guimerà ha de ser més ambiciós i amable, amb estacionament gratuït a l’entorn de les zones de baixes emissions. «Permetria que la ciuat os més amable, amb més confort ambiental, lliure de contaminació, amb millores acústiques, amb més arbrat i un millor reciclatge d’aigua de pluja».

Segons Vila, un estudi recent de Telefònica, conjuntament amb empreses del sector del retail, ha determinat que la reconversió de carrers en zona de vianants impacten en els patrons de consum. L’anàlisi, basat en el nombre de transaccions comercials amb targeta o en terminals de venda, conclou que l’activitat econòmica comercial s’ha incrementat notablement a 14 ciutats espanyoles que alhora són capitals de província.