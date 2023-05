Com pot plantar cara Manresa a la Barcelona i a la seva àrea metropolitana que ho fagocita i ho xucla tot? Doncs sent cocapital de Catalunya, sent la seu d’organismes nacionals o la seu, també, on es redacti la futura constitució de la Catalunya independent.

En definitiva, liderant l’aposta per garantir la descentralització de Catalunya, l’equilibri territorial i, per tant, la supervivència de les ciutats mitjans com Manresa, d’on ningú no hauria de marxar per poder-se realitzar. És la fórmula que ha proposat aquest diumenge al migdia el candidat de Junts a l’alcaldia de Manresa, Ramon Bacardit, a l’acte central de la formació.

S’ha celebrat a la plaça Major. Han acompanyat Bacardit el secretari general, Jordi Turull, que li ha dit que guanyi les eleccions no només per Manresa sinó per Catalunya; la presidenta del partit, Laura Borràs; i el secretari d’organització de Junts, el sallentí David Saldoni, a més a més de candidats de la comarca com l’alcaldable de Junts a Sant Joan, Eduard Mata.

Mil·limetrat

Tot estava mil·limetrat. 180 seients a la plaça, als quals se n’hi han hagut d’afegir força més, un escenari rodó amb faristol tocant a l’edifici de l’Ajuntament i, al seu darrere, una tarima amb tots els membres de la llista de Junts. A un dels costat, una pantalla on s’emetia tot el que passava, igual com s’hi fos un concert, i a l’altre extrem, una altra tarima per als periodistes de la capital que habitualment segueixen Turull i Borràs.

Per la pantalla s’ha pogut veure una conversa enregistrada a Brussel·les de Ramon Bacadit; la número 2 de la llista, Mònica de Llorens; i el president Carles Puigdemont, parlant de Manresa i els seus projectes: revitalització del Centre Històric, seguretat, protecció del comerç...

Turull i Borràs s’han encarregat de fer el discurs més en un to nacional, reivindicant el mandat de l’1-O.

Catalunya descentralitzada

Bacardit, el de nivell local focalitzat en Barcelona. «La Catalunya autonòmica no s’ha descentralitzat», ha assegurat. Barcelona creix en detriment de les ciutats mitjanes com Manresa, i «no s’esperen inversions serioses» en connexions o seus d’àmbit nacional quan, en canvi, «ens volem sentir estimats per la nostra capital». Per això ha proposat liderar el debat sobre l’equilibri territorial i se cocapital. "Sense Barcelona no som un país, però sense les seves ciutats mitjanes tampoc». Ha desitjat que això canviï si Trias és escollit alcalde de Barcelona.

Bacardit ha continuat dient que els problemes de Manresa no tan sols venen de fora. La ciutat recula, ha assegurat, per «errades estratègiques» comeses els darrers anys per governs de tots colors. Ha asenyalat bàsicament, però, el tripartit. També perquè els manresans «ens hem adormit. Estem ensopits», dinàmica que cal canviar.

Ha afirmat que un 46 % dels manresans marxarien a fora de la ciutat si poguessin, dada que no ha explicat d’on ha tret, i que la ciutat es troba en una situació «d’urgència» i una inèrcia «autodestructiva» que només Junts pot revertir perquè «sabem com fer-ho». «Hem de fer el clic del macagum coi», ha sentenciat. Ha acabat dient que Junts és l’única alternativa. «Que ningú us despisti amb històries rares».

L’acte l’ha obert el cantant i membre de la llista Salva Racero. També hi ha intervingut l’alcaldable de Sant Joan, Eduard Mata, i la número 2 de Bacardit, Mònica de Llorens. L’ha presentat la número 9 de la llista, Clàudia Cots. Si volien generar entusiasme i optimisme, ho han aconseguit en alguns moments de l’acte.