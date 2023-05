L’Ajuntament de Manresa pagarà els 7,5 milions de fer l’escola Valldaura i Educació li tornarà el 80%

L’Ajuntament de Manresa pagarà les obres per fer la nova escola Valldaura, amb un cost estimat a l’entorn dels 7,5 milions d’euros, i la Generalitat li retornarà posteriorment el 80% de l’import en diferents anualitats, de manera que 1 milió i mig el posarà el consistori.

Gemma Boix, directora dels Serveis Territorials d’Educació a la Catalunya Central, explica que el fet que l’Ajuntament assumeixi una part del cost «ho hem fet amb altres Ajuntaments per accelerar les obres». Posa com a exemple les escoles de Muntanyola, de Balenyà i de Fonollosa. En aquest darrer cas, dels 2,3 milions que és previst que tingui de cost l’execució del projecte, Educació hi aportarà 2.050.000 euros, i el consistori 250.000. A Manresa, ho pagarà tot d’entrada l’Ajuntament. Boix remarca pel que fa al cost final que s’haurà d’acabar de concretar i que caldrà tenir en compte la pujada del preu dels materials.

Regió7 va informar la setmana passada que la reivindicada escola Valldaura, que fa catorze cursos que funciona en mòduls prefabricats, serà possible gràcies a la implicació de l’Ajuntament, que es va encarregar de buscar el solar on anirà i ara la pagarà. També, que serà de dues línies i que en la seva construcció és previst que s’utilitzi el sistema modular que tan bons resultats ha donat en els edificis de la FUB. Boix ho ha corroborat. «Sembla que volen apostar per aquí». Hi ha afegit que «en les noves construccions educatives es fa un procés participatiu amb la comunitat de l’escola per tal que digui com vol que sigui». Per exemple, «si vol els aularis més grans. Tot això es començarà a treballar de cara a la tardor i, en funció del que diguin, la construcció serà d’una manera o altra».

La directora dels Serveis Territorials d’Educació a la Catalunya Central fa notar que el Departament d’Educació té una llista molt llarga de necessitats i que prioritza pressupostàriament el que és més urgent. L’escola Valldaura no ocupa els primers llocs d’aquesta llista i una sortida que s’ha trobat ha estat que, d’entrada, assumeixi la seva materialització l’Ajuntament. Per aquesta via podrà començar a funcionar en el termini de tres o quatre anys, mentre que si s’hagués d’esperar a què la desencalli la Generalitat es podria allargar fins al vuit o deu anys.

L'Ajuntament convocarà el concurs públic

A banda d’avançar els diners, Boix informa que l’Ajuntament també s’encarregarà de convocar el concurs públic, que serà conjunt per al projecte i per a l’obra, mentre que, quan assumeix la Generalitat aquest pas, ha de fer per separat la licitació del projecte i la de l’obra, la qual cosa allarga molt més el procés, indica.

La feina del Departament ha consistit a validar el terreny conforme és adequat per fer-hi l’escola i també participa en l’elaboració, conjuntament amb l’Ajuntament, del conveni segons el qual aquest darrer anticipa el diners per tirar endavant la nova escola Valldaura i la Generalitat li retornarà el 80% en una sèrie d’anualitats que són les que fixarà aquest conveni, que ha d’estar tancat entre la tardor i finals d’any, diu.

L’escola Valldaura està al carrer d’Ausiàs March. El solar on anirà es troba al carrer de Mossèn Vall 7 i de Rubió i Ors 2-6 i té una superfície de 6.716,83 m2. Al costat hi ha l'empresa Pymsaforest SL.