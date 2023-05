La religiosa manresana sor Lucía Caram ha demanat aquest dimecres a Roma ajuda per finançar l'enviament d'hospitals de campanya a Ucraïna i ha reconegut que el papa Francesc "pateix moltíssim per aquesta situació" de guerra i que "li agradaria ajudar" la població.

"Al papa Francesc li agradaria poder anar amb nosaltres a ajudar Ucraïna. Cada vegada que parlo amb ell veig que pateix moltíssim per aquesta situació i que el commou realment", ha assegurat Caram davant els mitjans a la sortida de l'audiència general del pontífex.

La monja ha passat pel Vaticà per visibilitzar una campanya de recaptació de fons per construir hospitals de campanya al capdavant de la guerra a Ucraïna, un projecte impulsat per la Fundació del Convent de Santa Clara de Manresa, l'Associació Missatgers de la Pau i els Voluntaris de Caixabank.

Sor Lucía Caram ha lamentat que la situació empitjora cada dia després de gairebé any i mig de conflicte, desfermat amb la invasió d'Ucraïna per part de la Rússia de Vladímir Putin el febrer del 2022. "Ha desaparegut la solidaritat compulsiva del primer moment, quan a la frontera d'Ucraïna hi era tothom acollint. Sembla que, per la fatiga mediàtica i el cansament, l'ajuda humanitària ha baixat un 80%, i per això la situació és pitjor ara que al principi", ha sostingut.

La religiosa ha destacat les situacions "dramàtiques" que pateixen els ferits a Ucraïna per la manca d'equips mèdics, que evitarien morts i ajudarien a combatre malalties greus.

"No hi ha antibiòtics, falten medicaments per a la diabetis. Ens demanen corredors humanitaris per als malalts oncològics perquè no tenen tractaments. El país ha estat devastat. S'han atacat moltíssims hospitals, ambulàncies, centres sanitaris i els hospitals estan en situacions molt precàries", ha explicat.

I ha afegit: "Al front et supliquen que arribin hospitals de campanya. És una obligació ètica buscar-los i aconseguir-los perquè se sap que minimitzen les morts. Quan hi ha un ferit, si no és atès al primer moment, es mor, i moltes persones han quedat mutilades perquè no van poder ser ateses de manera immediata".

La setmana passada, la religiosa va compartir un vídeo on demanava al president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, l'ajut de l'executiu per fer realitat el repte de comprar un hospital de campanya a Ucraïna.